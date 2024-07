Lkw muss bei Schondorf ausweichen: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Eine Unfallflucht ist am Mittwochmorgen auf der Straße zwischen Schondorf und Greifenberg begangen worden. Laut Mitteilung der Dießener Polizei war gegen 6.15 Uhr ein 48-jähriger Mann mit einem Lkw in Richtung Greifenberg unterwegs, als ihm nach dem Ortsausgang von Schondorf ein Auto entgegenkam. Der Pkw geriet auf die Fahrspur des Lastwagens und zwang dessen Fahrer zum Ausweichen auf den angrenzenden Acker. Hierbei entstand am Lkw Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, außerdem Flurschaden. Der Fahrer des Pkw entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne anzuhalten. Die Polizei Dießen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, beziehungsweise Hinweise auf den Pkw geben können, sich unter der Rufnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

