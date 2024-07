Nächtlicher Vandalismus in Schondorf: Mehrere Autos in der Bahnhofstraße beschädigt

Im Polizeibericht der PI Dießen wird von nächtlichem Vandalismus berichtet. Am Sonntag, zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens, begaben sich ein oder mehrere Täter demnach vermutlich zu Fuß durch den Ort und beschädigten zahlreiche Fahrzeuge. Kennzeichen wurden verbogen, Seitenspiegel wurden umgeklappt und an einem Auto wurde eine Delle in der Motorhaube verursacht. Bislang befinden sich die beschädigten Fahrzeuge alle in der Bahnhofstraße. Hinweise, die zur Identifizierung des oder der Täter führen, nimmt die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807 92110 entgegen. (AZ)

