Neue Gesichter im Vorstand der Schondorfer Feuerwehr

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet die Jahresversammlung der Feuerwehr Schondorf wieder statt. Es wird ein neuer Vorstand gewählt.

Nach zwei Jahren Pause – die Hauptversammlungen 2020 und 2021 konnten pandemiebedingt nicht stattfinden – hat jetzt die Freiwillige Feuerwehr Schondorf ihre Jahresversammlung abgehalten und einen neuen Vorstand gewählt.

Vorsitzender Johann Schöttl berichtete über die vergangenen beiden Vereinsjahre, welche bis auf das Weinfest 2021 nicht viel zu bieten hatten, da Versammlungen und Feste nicht möglich gewesen seien, wie er sagte. Schondorfs Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) dankte der aktiven Feuerwehr für ihre Dienste in den vergangenen beiden Jahren und informierte über den aktuellen Liefertermin des in der Beschaffung befindlichen HLF 20. Dieses solle im Winter 2023 ausgeliefert werden.

Bürgermeister Alexander Herrmann (Mitte) informierte, dass Florian Gradl (rechts) zum Ehrenkommandanten der Schondorfer Feuerwehr ernannt wurde. Ebenfalls auf den Archivfoto zu sehen ist Hans Schöttl. Foto: ces (Archivfoto)

Laut Bürgermeister Herrmann hatte der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung den ehemaligen Kommandanten Florian Gradl zum Ehrenkommandanten ernannt. Gradl war in der Jahresversammlung jedoch nicht anwesend. Die Ehrung werde man nachholen. Herrmann lobte zudem die Jugendarbeit und die starke Jugendfeuerwehr.

First Responder in Schondorf brauchen ein neues Auto

Kommandant Benjamin Blanasch gab einen Überblick über die Einsätze und hob die Brandeinsätze in Greifenberg (zweifache Brandstiftung) und den Brand der evangelischen Kirche in Utting hervor. Dazu bekräftigte er die Wichtigkeit des First Responder Schondorf mit weit über 200 Einsätzen pro Jahr im Ortsgebiet. Für diese Institution solle demnächst ein neues Auto gekauft werden, das alte sei in die Jahre gekommen. Außerdem sei ein Automatikgetriebe notwendig und sicherheitsrelevant, da die Einsatzkräfte oft alleine ausrückten und dabei während der Fahrt auch funken müssten.

Jugendwart Johannes Gronau informierte über die Entwicklung der Jugendfeuerwehr, die trotz Übertritten in die aktive Feuerwehr momentan über 16 Jugendliche verfügt. Kreisbrandmeister Josef Ender lobte die Jugendarbeit und die aktive Mannschaft und informierte über den Status des Ausbildungszentrums in Pürgen.

Tobias Martin zum neuen Vorsitzenden der Feuerwehr gewählt

Bei den Vorstandswahlen wurde Tobias Martin zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er ist Nachfolger von Johann Schöttl, der von 2002 bis 2008 Zweiter Vorsitzender und von 2008 bis 2022 Vorsitzender war. Matthias Wunder löste den bisherigen Zweiten Vorsitzenden Thomas Bienek, der das Amt seit 2014 innehatte, ab.

Bestätigt in ihren Ämtern wurden Kassenwart Herbert Thalhofer und Schriftführerin Stefanie Blanasch, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr abschließend. (lt)