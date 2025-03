Neue Sportart Pickleball: „Meine Erfahrung im Tennis hilft und behindert mich“

Woran denken Sie, wenn Sie die Namen Steffi Graf und Andre Agassi hören? Sehr wahrscheinlich an Tennis. Beide haben mehrere Grand-Slam-Tuniere gewonnen. Vor einigen Wochen machten Sie aber Schlagzeilen, weil sie bei einem Pickleball-Turnier eine Million US-Dollar Preisgeld gewannen. Der Sport stößt inzwischen auch in Deutschland auf immer größeres Interesse. Beim TSV Schondorf gibt es jetzt die erste Abteilung im Landkreis Landsberg. Die bot die Möglichkeit, sich in dem Sport selbst zu versuchen. Unsere Redaktion hat mit einer Einsteigerin, Organisatorin Sabine Pittroff und Peter Wehner von der Pickleball-Crew aus München gesprochen.

Ulrike Storz hat viele Jahre Tennis gespielt und ist begeistert von dem neuen Angebot. Sie ist deswegen auch in den TSV Schondorf eingetreten. „Meine Erfahrung im Tennis hilft und behindert mich. Beim Tennis holt man viel weiter aus vor dem Schlag und der Schläger ist viel länger“, sagt sie. Pickleball verbindet Elemente aus den Rückschlagsportarten Tennis, Tischtennis und Badminton.

Icon Vergrößern Ulrike Storz hat kürzlich mit dem Sport begonnen und ist dem TSV Schondorf beigetreten. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Ulrike Storz hat kürzlich mit dem Sport begonnen und ist dem TSV Schondorf beigetreten. Foto: Thorsten Jordan

Die Abmaße der Spielfläche sind auch in etwa so groß wie beim Badminton. „Das kommt mir entgegen, da muss ich nicht mehr so viel rennen“, sagt die 71-Jährige und schmunzelt. Was Ulrike Storz an der Sportart auch begeistert, ist, dass sich schnell Erfolgserlebnisse einstellen. Beim Tennis müsse man lange üben, um an diesen Punkt zu kommen, sagt sie. Pickleball wird mit einem Kunststoffball mit Löchern gespielt.

Weitgehend zufrieden mit dem Ablauf des Schnupperangebots ist auch Organisatorin Sabine Pittroff. Sie war schon zwei Stunden zuvor in der Halle, um die Spielflächen abzukleben. Insgesamt 35 Teilnehmer finden den Weg in die Halle, trotz des schönen Wetters draußen an dem Tag. Sie kommen unter anderem aus Windach, Utting, vom Wörthsee und München, sagt Pittroff. Die Altersspanne reichte von Kindern bis zu Senioren. Auch Kanadier, die hier gerade Urlaub machen, haben vorbeigeschaut. In den USA betreiben mehrere Millionen Menschen diesen Sport regelmäßig.

Teilnehmer aus Kanada und vom Wörthsee in Schondorf

„Ich hätte mir nur gewünscht, dass bei unserer Veranstaltung mehr Leute vorbeikommen, um es sich als Zuschauer anzusehen“, so die Gemeinderätin der Grünen. Das Ratsgremium bewilligte ihr im Februar 2400 Euro aus dem Bürgerbudget. Davon schaffte sie ein transportables Set, bestehend aus Netz, Bällen, Schlägern und Begrenzungslinien an. Pittroff bezeichnet sich selbst als „süchtig“ nach Pickleball. Sie hat ihren Schläger auch auf Reisen meist dabei, hat schon in München, Zürich und Hamburg die Gelegenheit genutzt, sich per Handy-App Mitspielmöglichkeiten zu suchen. Dem TSV Schondorf ist sie dankbar, dass sie mit ihrem Wunsch nach einer Abteilung auf offene Ohren stieß.

Mit ins Boot geholt hatte sie für ihre Veranstaltung Peter Wehner von der Pickleball-Crew aus München. Er brachte auch weitere Netze und Schläger mit, sodass sieben Plätze in der Turnhalle in Schondorf zur Verfügung stehen. Gespielt wird immer in Doppeln. Es können also 28 Personen gleichzeitig spielen. Eine Partie dauert im Schnitt etwa zehn Minuten.

Es gibt einen Wartebereich beim Pickleball

Die anderen sitzen in einem Wartebereich. „Da haben sie die Möglichkeit, sich nett zu unterhalten. Die soziale Komponente ist bei dem Sport sehr wichtig“, betont Wehner. Wer am längsten gewartet hat, darf als Nächstes auf den Platz. Grundsätzlich müssen die Verlierer vom Platz und das Gewinner-Duo wird aufgesplittet. So wird sichergestellt, dass immer wieder unterschiedliche Paarungen entstehen.

Wer die Sportart ausprobieren will, hat dazu immer dienstags zwischen 20 und 22 Uhr Gelegenheit. Gespielt wird bis Ostern in der Turnhalle der Grundschule, danach geht es in der Turnhalle der Realschule weiter. Für Mitglieder des TSV Schondorf ist das Angebot kostenlos. Externe zahlen zehn Euro für die Teilnahme. Anmelden kann man sich unter pickleball@tsv-schondorf.de. Das ist wegen der begrenzten Platzkapazitäten nötig.