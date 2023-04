Partnerstadt Boves macht Schondorf ein spezielles Geschenk

Am 5. Mai kommt wieder Besuch aus Boves nach Schondorf. Dabei wird an zwei Priester erinnert, die 1943 bei einem Massaker der Waffen-SS getötet worden sind.

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Utting-Schondorf erhält vom 5. bis 7. Mai Besuch von guten Freunden aus Italien: Eine über 40-köpfige Delegation der Pfarrei San Bartolomeo aus Boves, der Partnergemeinde von Schondorf, mit ihrem Pfarrer Don Bruno Mondino an der Spitze wird am Freitagabend eintreffen. Anlass ihrer Reise: die Übergabe eines sehr speziellen Gastgeschenks.

Es handelt sich dabei um ein edel gestaltetes Schaugefäß mit Knochenpartikeln der beiden im Herbst vergangenen Jahres seliggesprochenen Märtyrerpriester Giuseppe Bernardi und Mario Ghibaudo, ein sogenanntes "Reliquiar", teilt die Pfarreiengemeinschaft Utting-Schondorf mit. Die neuen Seligen der katholischen Kirche hatten ihr Leben 1943 bei einem Massaker der deutschen Waffen-SS unter der Bevölkerung des piemontesischen Städtchens Boves verloren. Der Verantwortliche für dieses Kriegsverbrechen liegt auf dem Schondorfer Friedhof begraben.

Am Sonntag kommt auch der Bischof nach Schondorf

Die italienischen Gäste, unter ihnen auch Nachkommen der beiden Seligen, werden bei ihrem Aufenthalt am Ammersee vom "Boves-Kreis" der Pfarreiengemeinschaft, dem Partnerschaftsverein Schondorf-Boves und dem Schondorfer Kirchenchor betreut. Dieser gibt am Samstag, 6. Mai, ein Konzert in der Heilig-Kreuz-Kirche, in dessen Zentrum das Werk eines italienischen Komponisten steht: die "Messa di Gloria" von Giacomo Puccini. Das Konzert von Chor und Orchester der Heilig-Kreuz-Kirche unter Leitung von Erich Unterholzner beginnt um 20 Uhr.

Der Höhepunkt des Wochenendes findet am Sonntag, 7. Mai, statt: Bischof Bertram Meier zelebriert um 17.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche einen feierlichen Gottesdienst zu Ehren der beiden Seligen. Dabei werden neben der deutschsprachigen Liturgie auch italienische Texte und Lesungen zu hören sein. Die musikalische Gestaltung übernehmen der Kinder- und Jugendchor sowie der Kirchenchor mit der "Mass of the children" von John Rutter.

Die Reliquien werden in einer Prozession nach St. Anna gebracht

Nach dem Gottesdienst wird das Reliquiar in einer großen Prozession unter musikalischer Begleitung der Blaskapelle Utting zur St.-Anna-Kirche überführt und dort vom Bischof in einen Schrein auf dem rechten Seitenaltar eingestellt - ein Zeichen der Verbundenheit zwischen Boves und Schondorf an einem Ort des Gebets und des Gedenkens an die Opfer des Kriegsverbrechens vom 19. September 1943, nur einen Steinwurf entfernt vom Grab des Täters. (AZ)

