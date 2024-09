Schondorf erlässt Satzung für die Austräger des Gemeindeblatts

Das Gemeindeblatt und andere Publikationen der Kommune haben in Schondorf bislang meist Schüler ausgetragen. Dafür steht ein Budget von 280 Euro zur Verfügung. Doch so wie bislang gehandhabt, dürfe es aus Gründen der Rechtssicherheit nicht mehr laufen, informierte Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) in der vergangenen Gemeinderatssitzung: „Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass wir dafür eine eigene Satzung brauchen“, kommentierte er den Tagesordnungspunkt.

Finanziell ändert sich für Austräger in Schondorf nichts

Beim Austragen handelt es sich um ein kommunales Ehrenamt, das zu entschädigen sei und die Einzelheiten dafür würden in einer Entschädigungssatzung festgelegt, heißt es in den Sitzungsunterlagen für die Ratsmitglieder. Bei Wolfgang Schraml (FWS) löste der Punkt Kopfschütteln aus. Er sagte: „Du darfst als Bürgermeister bis zu Beträgen von 10.000 Euro frei entscheiden. Das ist doch lächerlich. Irgendwann heben wir das Budget auf 290 Euro an und später ändern wir es vielleicht noch mal, dann müssen wir jedes Mal wieder an die Satzung ran.“ Herrmann bejahte dies. Das Gremium stimmte der gegenderten Beschlussvorlage zu, sodass die Satzung nun für die Austrägerinnen und Austräger gilt. Finanziell bleibt allerdings für sie alles beim Alten.