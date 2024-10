Schondorf: Landheim-Schüler wohnen jetzt in der Christl- und Kullerbude

Es ist eines der großen Bauprojekte, das in Schondorf nicht zu übersehen ist: Das Landheim Ammersee hat drei Wohnhäuser für Oberstufenschüler gebaut sowie ein Haus mit Mitarbeiterwohnungen und einer Gewerbeeinheit. Die Gebäude wurden nun offiziell eingeweiht. Was es mit Namen wie „Christel Bude“ oder „Kullerbude“ auf sich hat.

Das Landheim Ammersee in Schondorf ist um vier Häuser reicher. Eines davon steht direkt an der Bahnhofstraße. Unten wird eine Physiotherapiepraxis einziehen, oben befinden sich Wohnungen für Mitarbeitende. Die restlichen drei „Buchenhäuser“ gruppieren sich, durch Gänge miteinander verbunden, locker um eine große Buche. Diese erfuhr während der eineinhalbjährigen Bauphase größten Schutz, die ihr nahe stehenden Häuser verzichten mit Rücksicht auf ihr Wurzelwerk sogar auf Keller, berichtet Bettina Sunder-Plassmann vom ausführenden Architekturbüro. Und verweist bei der Einweihungsfeier noch eine weitere Besonderheit: Innerhalb von nur einer Woche habe das Büro einen ersten Entwurf entwickelt, nach dem ohne Umplanung gebaut wurde.

48 Oberstufenschülerinnen und -schüler finden rund um eine alte Buche Platz

„Das Landheim hat uns ein so gutes pädagogisches Konzept vorgelegt, das wir zu aller Zufriedenheit interpretieren und umsetzen konnten“, so Sunder-Plassmann. Gebaut wurden NH-Effizienzhäuser in Holzständerbauweise, die durch das Heizkraftwerk des Landheims beheizt werden. 48 Oberstufenschülerinnen und -schüler finden dort jeweils zu zweit eine gemütliche Bude, deren Kojen durch ein mittig stehendes Schrankelement, das auch als Sichtschutz dient, getrennt sind – so der Landheim-Jargon für Zimmer und Schlafplatz.

Zentraler Raum ist „die Hall“ mit einem großen Tisch, dort finden gemeinsame Aktivitäten statt, und von dort führt auch eine Wendeltreppe zu den im ersten Stock gelegenen Zimmern. Elf Jungs und 16 Mädchen sind mit Schuljahresbeginn bereits in ihre Zimmer gezogen. Eine davon ist Tainá (17) aus Brasilien. Drei Jahre wohnte sie in der „Meierei“. „Hier haben wir mehr Platz zum Arbeiten und mehr Privatsphäre“, sagt sie und zeigt auf die Arbeitsfläche, die sich im Zimmer von einer Wand zur anderen zieht.

Icon Vergrößern Das Landheim Ammersee ist um ein paar „Buchenhäuser“ gewachsen. Foto: Dagmar Kübler Icon Schließen Schließen Das Landheim Ammersee ist um ein paar „Buchenhäuser“ gewachsen. Foto: Dagmar Kübler

Zur Einweihungsfeier waren viele ehemalige Landheim-Schülerinnen und -schüler gekommen, aber auch andere Sponsoren und Unterstützer. Rund eine halbe Million Euro wurden zur Finanzierung der Erweiterungsbauten eingesammelt. „Erkauft“ haben sich die Spender damit ein Namensrecht – und um diese Namen spannen sich zahlreiche spannende Geschichten. Während das Haus vier am tiefsten Punkt im Gelände noch keinen Spender und somit keinen neuen Namen gefunden hat, heißen Haus drei und zwei nun Henno Däumling-Haus und Ruth Richter-Haus.

Rund eine halbe Million Euro wurde zur Finanzierung der Bauten gesammelt

Beide Persönlichkeiten haben maßgeblich die Geschicke des Landheims geprägt. Spenderin Dr. Eva Madelung sowie Richters jüngster Sohn teilten ihre Erinnerungen mit den Gästen. Namen erhielten auch die drei Halls sowie alle Buden. Dabei gab es nicht nur einzelne Spender, zumeist ehemaliger „Landheimer“, sondern auch ganze Familien wie die Dyckerhoffs oder die Gebrüder Nagel von Lodenfrey. Abi-Jahrgänge stifteten Geld für Buden, so der von 1964, 1975 und 1984 – dieser gab seinen vier Buden die Namen „Wolfshöhle“, „Freigeist“, „Hier und jetzt“ sowie „1984“. Auch lustige Namen befanden sich darunter wie „Kullerbude“.

Dabei handelt es sich um den Spitznamen von Radulf Graf zu Castell-Rüdenhausen, der 1941 im Landheim sein Abitur absolvierte. Auch Politiker wie Dr. Christian Neuling, der für die CDU viele Jahre im Bundestag saß, befanden sich unter den Namensgebern sowie Nachfahren von Marion Gräfin Dönhoff, Mitherausgeberin der „Zeit“. Eine besondere Geschichte steckt hinter der „Christel Bude“. „Christel“ war der Spitzname von Christoph Probst, ehemaliger Landheimschüler und Mitglied der Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus „Weiße Rose“.

Icon Vergrößern Zur Ausstattung der Hall im Ruth Richter-Haus gehört ein Ruderboot, das zu seinen Glanzzeiten bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko im Einsatz war. Foto: Dagmar Kübler Icon Schließen Schließen Zur Ausstattung der Hall im Ruth Richter-Haus gehört ein Ruderboot, das zu seinen Glanzzeiten bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko im Einsatz war. Foto: Dagmar Kübler

Bei der Einweihungsfeier konnten sich die Gäste Hausschuhe überziehen – die Häuser sind allesamt Hausschuhhäuser, nicht nur der Schmutzvermeidung, sondern auch der Gemütlichkeit wegen – und die Räumlichkeiten besichtigen. Besonders beeindruckend waren dabei die architektonisch anspruchsvoll gestalteten hölzernen Wendeltreppen, deren geschwungene Geländer sich im oberen Stockwerk fortsetzten, was eine wellenförmige Bewegung im Raum entstehen lässt. Im Ruth Richter-Haus, dem Mädchenhaus, war bereits an der persönlichen Ausstattung der Hall gefeilt worden. Dort befanden sich Holzpaddel, Hockey- und Tennisschläger früherer Landheim-Sportler sowie an der Decke, wie eine Lampe montiert, ein Ruderboot, das zu seinen Glanzzeiten an den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko mitfuhr.

In einem nächsten Schritt soll der Altbau, der ebenfalls bei der alten Buche steht, renoviert werden und als weiteres Mädchenhaus dienen. Stiftungsleiter Rüdiger Häusler schwebt gar als Sahnehäubchen ein Oberstufenzentrum vor, wie er in seiner Ansprache erwähnte.