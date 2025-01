Verdutzte Männer, ein ersehnter Sieg in der Bundesliga und viel gute Laune

Hätten Sie es gewusst? Die Stockschützinnen des TSV Schondorf treten seit mehreren Jahren in der Bundesliga an und gewannen in der Vergangenheit sogar schon den deutschen Pokal in der Altersklasse Ü50. Das aktuelle Team gehört inzwischen zu den alten Hasen in dem Präzessionssport und zugleich dennoch zu den jungen Athletinnen. Im Gespräch mit unserer Redaktion geht es um verdutzte Männer-Mannschaften bei Turnieren, verbissene Gegner, das Material und warum sich ihrer Meinung nach vorrangig im Winter – es gibt auch eine Sommersaison – zeigt, wer ein wirklich guter Stockschütze ist.

