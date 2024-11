Susanne Sticker setzte sich viel mit sich und der Welt auseinander

Die 2018 verstorbene Susanne Sticker war in Schondorf eine bekannte Persönlichkeit. Sie war von 1990 bis 2002 Gemeinderätin, baute 1987 die Gemeindebücherei auf und leitete sie bis 2007. Der Volkshochschule Schondorf stand sie bis 2000 vor. Ihr Nachlass zeigt jedoch noch viele weitere Facetten von ihr. Susanne Sticker beschäftigte sich intensiv mit dem Schreiben und setzte sich in besonderer Weise mit sich und dem auseinander, was vor ihrer Haustür geschah. „Sie war eine Arrangeurin“, sagt ihre Tochter Ute Kural über sie. „Zu dem, was sie gehört, gelesen oder gesehen hat, hat sie etwas Eigenes dazu arrangiert. Durch diesen postmodernen Ansatz ist das entstanden, was heute Kunst genannt wird.“

