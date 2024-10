Unbekannter rammt in Schondorf geparktes Auto

Der geparkte Pkw einer 32-Jährigen aus Schondorf ist in der Nacht auf Samstag zwischen 0.15 und 7.15 Uhr von einem unbekannten Täter angefahren und erheblich beschädigt worden. Der unbekannte Unfallfahrer blieb nicht vor Ort, verständigte nicht die Polizei und flüchtete.

Die Geschädigte hatte ihren Pkw in Schondorf, Am Griesfeld, am rechten Fahrbahnrand unbeschädigt abgestellt und stellte am nächsten Tag in der Früh einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro fest, teilt die Polizei mit. Nach dem unbekannten Täter und seinem Pkw wird nun gefahndet. Zeugen und Hinweise könnten der Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 mitgeteilt werden. (AZ)