Teilnehmerrekord der Schützen bei der Dorfmeisterschaft St. Georgen

Kürzlich fand die 34. St. Georgener Dorfmeisterschaft im Luftgewehr-Schießen statt. Die Beliebtheit dieser Breitensportveranstaltung, die seit 1991 regelmäßig im November durchgeführt wird, zeigte sich wieder deutlich an der erneut gestiegenen Teilnehmerzahl. So konnte heuer mit 26 Mannschaften ein neuer Rekord erzielt werden. Insgesamt 127 Schützen (48 Frauen, 79 Männer) gingen an den Start und kämpften an den sechs elektronischen Schießständen im Vereinsheim der Burgschützen St. Georgen um den begehrten Titel „St. Georgener Dorfmeister“.

Startberechtigt waren pro Mannschaft fünf Schützen, wobei das schlechteste Ergebnis gestrichen werden konnte. Mit insgesamt 20 Teilnehmern in vier Mannschaften brachte der Heimat- u. Trachtenverein Dießen-St. Georgen die meisten Schützen an den Start. Ab 14 Uhr waren die Stände durchgehend voll belegt, sodass man trotz des großen Andrangs bereits gegen 22 Uhr die mit Spannung erwartete Siegerehrung durchführen konnte. Die Rangfolge wurde nach den Regeln der DSB-Wertung ermittelt, wonach das Team mit der niedrigsten Punktzahl gewinnt. Allen Teilnehmern war es freigestellt, ob sie die 20 Wettkampfschüsse aufgelegt oder freihändig absolvieren wollten.

Der Alpenverein siegt vor den Veteranen und dem Frauenbund

Die Kapitäne der 26 Mannschaften erhielten aus den Händen von Schützenmeister Franz Oefele – assistiert von seinem Stellvertreter Anton Wernseher und Sportleiter Udo Schlüter – Urkunden und großzügige Wurstpreise. Das beste Ergebnis mit 249 Punkten erzielte die Mannschaft „Alpenverein Sektion Ammersee“ mit den Schützen Stefan Gehrmann, Dirk Siebold, Volker Krauß, Fredi Kupfer und Linda Kupfer. Zwischen Platz zwei und drei fiel die Entscheidung denkbar knapp aus: Der Veteranenverein St. Georgen-Wengen (273,5) setzte sich mit dem winzigen Vorsprung von 0,1 Punkten gegen das Team des Katholischen Frauenbundes (273,6) durch. Die weiteren Platzierungen: 4. Freiwillige Feuerwehr St. Georgen I (279), 5. Heimat- u. Trachtenverein Dießen-St. Georgen (284), 6. CSU-Ortsverband Dießen (289), 7. Gaby‘s Kaufladen (293), 8. „Genial daneben“ (294), 10. Feuerwehr St. Georgen II (325).

In der Einzelwertung (Ringe/Blattl kombiniert) wurden von den einzelnen Schützen sehr gute Ergebnisse erzielt. Das Spitzenresultat lieferte hier Silas Partheymüller von der Mannschaft „Schacky-Park“ mit 15,0 Punkten vor Maximilian Lampl (17,8) und Franz Oefele (24). Auf den weiteren Plätzen folgten Gaby Höpfl-Schlüter (26,7) und Diana Linke (28). Die von Vorjahressieger Hans Lampl gestiftete Scheibe gewann Silas Partheymüller mit einem 4,0-Teiler. Er verwies Maximilian Lampl (7,8), Ronny Steckenleiter (12) sowie Stefan Gehrmann (14,5) und Dirk Siebold (15) auf die Plätze.

Am Abend zur Siegerehrung war der Saal im St. Georgener Schützenheim voll und alle zeigten sich zufrieden mit der Organisation, dem reibungslosen Ablauf und der guten Stimmung, die bis spät in die Nacht hinein herrschte. Bestens versorgt aus der Küche, saß man bei Bier, Brotzeit und Kartenspiel anschließend noch in kameradschaftlicher Runde zusammen, freute sich über gute Ergebnisse oder sinnierte über so manchen Fehlschuss. (AZ)