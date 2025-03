Schützengesellschaft Raisting: besondere Ehrungen und sportliche Rückblicke

Zur Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft Raisting fanden sich fünfzig Mitglieder im Schützenheim ein. Schützenmeisterin Martina Steingruber begrüßte unter anderem die Ehrenmitglieder, Bürgermeister Martin Höck sowie die amtierenden Schützenkönige Stefanie Weigl und Franz-Xaver Urbin.

Der Verein zählt aktuell 227 Erst- und 20 Zweitmitglieder, darunter 27 Ehrenmitglieder. Neben den Rundenwettkämpfen der drei Luftgewehr- und zwei Pistolenmannschaften beteiligte sich der Verein aktiv am Gemeindeleben und veranstaltete auch wieder ein gut besuchtes Sauschießen. Beim Gaujahrtag in Schondorf war man mit einer Fahnenabordnung und den amtierenden Schützenkönigen vertreten.

Die Erneuerung der defekten Heizungsanlage im Schützenheim wurde dank großen Arbeitseinsatzes vieler Vereinsmitglieder zügig und kostengünstig umgesetzt. Hier wurde der Verein auch von privaten Geldspenden und Zuwendungen vom Bayerischen Sportschützenbund sowie der Gemeinde Raisting unterstützt.

Vorstands- und Ausschussmitglieder der Schützengesellschaft Raisting (von links): Werner Tanz, Dirk Munker, Günther Zahl, Michael Lindner, Martina Steingruber, Engelbert Unsinn, Stefan Weigl, Stefanie Weigl, Eva-Maria Schuster, Andreas Zimmermann und Carina Sichart. Foto: Schützengesellschaft Raisting

Trotz der Investition in die Heizungsanlage konnte der Verein laut zweitem Kassierer Michael Lindner das Jahr mit einem positiven Kassenbestand abschließen. Sportwart Andreas Zimmermann berichtete über die Teilnahme der Kugelschützen an Meisterschaften und Wettkämpfen. Besonders hervorzuheben war der 1. Platz der 1. Luftpistolenmannschaft bei den Oberbayerischen Meisterschaften. In der Mannschaftswertung "Freie Pistole" wurde ein ebenfalls hervorragender zweiter Platz erzielt. Bei den bayerischen Meisterschaften folgten ein vierter und ein sechster Platz in den Mannschaftswertungen. Den größten Einzelerfolg errang Thomas Flakus, der in seiner Klasse Deutscher Meister mit der Luftpistole wurde. Ein Wermutstropfen war der Abstieg der Luftpistolenmannschaft aus der 2. Bundesliga in die Bayernliga. Personelle Ausfälle führten zu mehreren knappen Niederlagen – sechs Jahre nach dem Aufstieg im Jahr 2018 ist das Kapitel Bundesliga vorerst beendet.

Auch Bogenreferent Engelbert Unsinn musste vom Abstieg der Ligamannschaft in die Bezirksliga berichten. Dennoch steht die Bogensparte mit rund 40 Mitgliedern auf einem stabilen Fundament. Zwanzig Bogenschützen sind aktiv bei Turnieren und Meisterschaften dabei. Besonders erfreulich: Der Ammerseepokal des Gaues Ammersee-West konnte erneut nach Raisting geholt werden.

2025 steht eine Abstimung über eine moderate Beitragserhöhung bei der Schützengesellschaft Raisting an

Den sportlichen Rückblick auf 2024 beendete die Damenleiterin Stefanie Weigl mit ihrem Vortrag über die Wettkämpfe des Damenschießens im Schützengau Ammersee. Von der SG Raisting nahmen insgesamt sechs Schützinnen teil. In der Mannschaftswertung musste sich die 1. Mannschaft mit Barbara Schmid, Theresa Burghart und Stefanie Weigl nur ihren Konkurrentinnen aus Dießen geschlagen geben und belegte den zweiten Platz unter sieben teilnehmenden Mannschaften.

Zahlreiche Mitglieder wurden für langjährige Vereinszugehörigkeit und besonderes Engagement geehrt. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Norbert Schneck und Alfons Huttner, Ehrenurkunden für 50 beziehungsweise 60 Jahre Mitgliedschaft im BSSB erhielten Marlene und Hubert Aichele. Andreas Zimmermann sen. wurde vom BSSB ebenfalls für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt und vom Deutschen Schützenbund mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Die anschließenden Neuwahlen leitete Bürgermeister Höck. Der neue Vorstand setzt sich zusammen aus der Schützenmeisterin Martina Steingruber, dem zweiten Schützenmeister Engelbert Unsinn, Kassier Michael Lindner, Schriftführer Werner Tanz, Sportwart Dirk Munker und Jugendwart Günther Zahl. Zu Ausschussmitgliedern wurden gewählt: Zweite Kassiererin Carina Sichart, zweite Schriftführerin Eva-Maria Schuster, zweite Sportwartin und Damenleiterin Stefanie Weigl, EDV-Referent Stefan Weigl, Bogenreferent Engelbert Unsinn, die Kassenprüfer Clemens Marcuse und Alfred Plattke sowie Michael Breitbarth und Maximilian Sichart (Fahnenabordnung).

Zum Abschluss des Abends kündigte die Schützenmeisterin eine außerordentliche Mitgliederversammlung für das dritte Quartal 2025 an, auf der eine überarbeitete Vereinssatzung zur Abstimmung gestellt werden soll. Ebenfalls wird dann ein Antrag für eine moderate Beitragserhöhung, vorwiegend steigenden Verbandsabgaben geschuldet, auf der Tagesordnung stehen. (AZ)