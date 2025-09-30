Regierung infomiert über weiteren Schutz der Natur am Ammersee-Südufer

Zahlreiche Landwirte, Grundstücksbesitzer, Nutzungsberechtigte, Naturschutzschützer, Vertreter der Unteren und Höheren Naturschutzbehörde sowie des Landwirtschaftsamtes und der Moorberatung nahmen dieser Tage an einem Informationsgespräch zum Entwurf des „Natura 2000“-Managementplans für das FFH-Gebiet „Ammersee Südufer und Raistinger Wiesen“ in Dießen teil. Die Regierung von Oberbayern hatte dazu eingeladen.

Begrüßt wurden die Teilnehmer von der Natura 2000-Schutzgebietsmanagerin Agnes Wagner (Höhere Naturschutzbehörde) und der Dießener Bürgermeisterin Sandra Perzul. Für sie sei die Durchsicht des fast fertigen Managementplans eine lehrreiche und anspruchsvolle Lektüre gewesen: „Das FFH-Gebiet hier vor unsrer Haustüre ist ein Kleinod, und es ist eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe, dieses Gebiet zu erhalten“, betonte sie.

Seit vier Jahren wird gearbeitet, um den Managementplan zu aktualisieren

Eröffnet wurde der „Runde Tisch“ zur Vorstellung des Natura 2000-Managementplanentwurfs mit Fachvorträgen unter freiem Himmel. Ziel des europaweiten Biotopverbunds Natura 2000 sei es, das heimische Naturerbe zu schützen und zu bewahren, erklärte Dr. Wolfgang Hochhardt von der Höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Oberbayern. Im Mittelpunkt stehe der Erhalt wichtiger Lebensraumtypen im FFH-Gebiet für Tier- und Pflanzenarten. Seit Juni 2021 arbeite die Regierung an der Aktualisierung des Managementplans für das Gebiet, das sich über 888 Hektar südlich des Ammersees erstreckt. Online ist der Entwurf auf der Seite www.regierung.oberbayern.bayern.de nachlesbar.

Wie Hochhardt zu Natura 2000 allgemein ausführte, bringe der Managementplan, den man auch als Bewirtschaftungsplan bezeichnen könne, für private Grundeigentümer und Nutzungsberechtigte keine Verpflichtungen mit sich, sondern mache lediglich Vorschläge, wie die hochwertigen Schutzgüter in gutem Zustand erhalten werden können. Verbindlich sei allerdings das Verschlechterungsverbot, was bedeute, dass der gegenwärtig gute Zustand der Lebensraumtypen und Arten im Gebiet zu erhalten sei. Leistungen der Grundstückseigentümer, wie etwa das Mähen der Streuwiesen, werden vergütet.

Wie Landschaftsplaner Reinhard Engemann ausführte, gibt es im FFH-Gebiet elf Lebensraumtypen, die im Zuge der Kartierung genau abgegrenzt und mit Maßnahmen versehen wurden. Den größten Flächenanteil nehmen dabei die kalkreichen Niedermoore auf über 100 Hektar ein, dicht gefolgt von den Pfeifengraswiesen, die auf 96 Hektar kartiert wurden.

Die artenreichen Flachland-Mähwiesen sind am Ammersee deutlich kleiner geworden

Eine erhebliche Abweichung zwischen kartierter und gemeldeter Fläche bestehe allerdings bei den artenreichen Flachland-Mähwiesen, so Engemann. „Da wurden 90 Hektar angenommen. Aber tatsächlich haben wir nur 25 Hektar kartiert“. Um genau zu sein, ergänzte der Botaniker und Geologe Burkhard Quinger, habe es in den frühen 2000er-Jahren bei der Renaturierung der Rott durchaus eine Zerstörung dieses Lebensraumtyps gegeben. Der Rückgang von artenreichen Flachland-Mähweisen sei in ganz Oberbayern zu beobachten. Deutschland sei deshalb vom Europäischen Gerichtshof angeklagt worden, um dieses Phänomen zu erklären und zu verändern, erklärte Agnes Walter.

Jürgen Belz von der Fachstelle für Waldnaturschutz in Oberbayern stellte fest, dass der Wald im FFH-Gebiet „Ammersee-Südufer und Raistinger Wiesen“ hinsichtlich der Fläche keine große Rolle spiele. Mit 62 Hektar entspreche er nur sieben Prozent der Gebietsfläche, sei aber ökologisch von besonderer Bedeutung – so zum Beispiel die Silberweidenweichholzaue. Vergleichbare Bestände gäbe es in Oberbayern nur noch am Chiemsee oder an der Tiroler Ache. Natürliche Kreuzungen aus Weidenarten aus dem Flachlandgebiet und aus dem montanen Bereich seien eine weitere Besonderheit. Sehr naturnahe Bestände der Silberweidenweichholzaue befinden sich vor allem direkt am Seeufer und auf teilweise isolierten Altinseln und Inseln, wo sich die Bestände seit Jahrzehnten ungestört entwickeln können. „Die Auwälder hier sind ein Kleinod. Auch seltene Baumarten wie Schwarzpappel, Flatterulme oder Feldulme kommen hier noch vor“, betonte Belz.

Icon vergrößern Auf dem Aussichtsturm im Naturschutzgebiet beantworteten Gebietsbetreuer Christian Niederbichler und Dr. Wolfgang Hochhardt (blaue Jacke) von der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung von Oberbayern Fragen der Teilnehmer zum FFH-Gebiet und Managementplan. Foto: Uschi Nagl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf dem Aussichtsturm im Naturschutzgebiet beantworteten Gebietsbetreuer Christian Niederbichler und Dr. Wolfgang Hochhardt (blaue Jacke) von der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung von Oberbayern Fragen der Teilnehmer zum FFH-Gebiet und Managementplan. Foto: Uschi Nagl

Viel Wissenswertes vermittelte auch Gebietsbetreuer Christian Niederbichler: Vom Naturbeobachtungsturm aus konnten die Teilnehmer einen Blick durchs Spektiv werfen, zum Beispiel um den verlassenen Horst der Seeadler zu betrachten, auf deren Rückkehr im Frühling 2026 viele Vogelfreunde hoffen. Und die zahlreich anwesenden engagierten Vertreterinnen des Bund Naturschutz aus Dießen und Landsberg nutzen die Gelegenheit, um mit den Fachleuten im lebhaften Austausch unter anderem über Strategien zur Vergrämung von Neophyten wie Goldrute oder Springkraut zu fachsimpeln, während Landwirte und Grundstücksbesitzer den im MTV-Heim ausgelegten Planungsbewurf für das Natura-2000 Gebiet begutachteten und sich beraten ließen.