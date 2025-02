Rettungshubschrauber fliegt 28-jährige Schwerverletzte nach Unfall in die Klinik

Am Freitag ereignete sich gegen 18.20 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Seefeld und Drößling ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Starnberg geriet aus bisher unbekannten Gründen in die Fahrspur des entgegenkommenden 28-jährigen Autofahrers aus Herrsching, der gemeinsam mit seiner aus dem Landkreis Dachau stammenden Beifahrerin in Richtung Seefeld fuhr. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen und kamen erst im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen, informiert die Polizei Herrsching.

28-Jährige wird mit Rettungshubschrauber nach München in eine Klinik geflogen

Durch den Unfall erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen, die eine medizinische Abklärung in umliegenden Krankenhäusern erforderlich machten. Die ebenfalls 28-jährige Beifahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie mit multiplen Frakturen per Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik transportiert werden musste. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Die Staatsstraße wurde durch Kräfte der Feuerwehren Seefeld und Drößling für rund zwei Stunden vollständig gesperrt. (AZ)