Seefeld: Jungbulle spaziert auf der Staatsstraße, es kommt zum Unfall

Am Donnerstagnachmittag (31. Oktober) entkam ein Jungbulle aus seiner Weide in Seefeld und spazierte auf die Staatsstraße 2068. Eine 52-jährige BMW-Fahrerin aus Seefeld konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig ausweichen und touchierte das Tier mit der rechten Fahrzeugfront.

Glücklicherweise wurden nach Angaben der Polizei in Herrsching weder die Autofahrerin noch der Jungbulle verletzt. Am Auto entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro, da die Frontstoßstange sowie der Scheinwerfer durch den Zusammenstoß beschädigt wurden.