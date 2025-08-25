Midnight Minigolf: Jugendliche organisieren besonderes Event

Was für ein Malheur: Ausgerechnet zum Sommerferienbeginn hat sich der Platzwart am Minigolfplatz in den Dießener Seeanlagen ein Bein gebrochen. Wie soll da der Betrieb weitergehen? Wer will in der schönsten Zeit des Jahres täglich zehn Stunden Schläger und Bälle aushändigen, Getränke und Süßigkeiten verkaufen und die Anlage in Ordnung halten? Doch während sonst oft Fachkräftemangel herrscht, war dann doch ganz schnell für Ersatz gesorgt. Leopold Brink (14) und Emma Quitter (12) managen seit Ferienbeginn und noch bis Ende des Monats den Minigolfplatz, bis der eigentliche Platzwart wieder arbeitsfähig ist. Und zum krönenden Finale ihres besonderen Ferienjobs laden sie zu einem „Midnight Minigolf“ am Freitag, 29. August, von 21 Uhr bis Mitternacht ein.

Als „Unterbräu“-Wirt Martin Brink, der gerne eine Runde Minigolf spielt, von dem Beinbruch erfuhr, war schnell eine Lösung gefunden: Sohn „Poldi“ und die befreundete Emma witterten die Chance auf gar nicht mehr langweilige Sommerferien und sprangen als Platzwarte ein. Seither sperren sie die Freizeitanlage jeden Tag um 9.30 Uhr auf und sind dort bis zum Feierabend zehn Stunden später zugange. Und sie halten nicht nur den Platz am Laufen, sondern sie organisieren auch ein „Midnight Minigolf“-Event. Emma und Poldi haben es schon weitgehend durchgeplant, sie haben Sponsoren und Helfer gefunden und die Zahl ihrer Follower auf ihrem WhatsApp-Kanal steigt täglich.

Lichter und Kerzen sollen für eine coole Stimmung am Minigolf-Platz sorgen

Die Minigolf-Anlage unter den großen Bäumen in den Boxler-Anlagen soll jedenfalls am 29. August ganz besonders herauskommen. Zusammen mit dem Dettenschwanger Veranstaltungstechnik-Unternehmer Jürgen Gerum haben die beiden Jugendlichen ein Lichtkonzept entwickelt: Wenn die Sonne untergegangen ist, soll der Minigolf-Course in vielfarbigem Licht erstrahlen und Kerzenschein soll für eine romantische Stimmung sorgen, verrät Emma. Vielleicht wird die Lichtshow sogar ein bisschen besser als die Lasershow an Silvester? Wer kommt, wird es sehen.

Dazu bekommen diejenigen, die an dem langen Abend zum Minigolf-Spiel kommen, coole Brillen und andere leuchtende Accessoires. Allzu viel will Emma aber nicht verraten, „deshalb müssen alle kommen, damit sie es herausfinden“. Dazu werden auch Getränke und Knabbereien angeboten, und zur „coolen Atmosphäre“ gibt es Musik aus der Box, fügt Poldi an, „aber natürlich nicht zu laut“, versichert er mit Blick auf die Nachbarschaft.

Hauptgewinner des Midnight Minigolf wird das Kinderheim St. Alban sein

Aber selbstverständlich geht es auch um die sportliche Herausforderung: Die besten Minigolf-Spieler dürfen sich nach Mitternacht über Preise freuen, drei soll es in jeder der drei Kategorien (Damen, Herren, Kinder) geben. Die Hauptgewinner des Midnight-Minigolf sollen jedoch Kinder aus dem Kinderheim in St. Alban sein, betonen Emma und Poldi. Ohne Eintritt bezahlen zu müssen wird nämlich auch eine Schwester vom Kloster in St. Alban mitspielen: Je weniger Schläge sie benötigt, um den Golfball an den 18 Stationen einzulochen, desto mehr Freikarten werden für das Kinderheim ausgegeben, versichern Emma und Poldi.

Während das Konzept also steht, müssen Poldi und Emma jetzt nur noch ausrechnen, wie viel das Mitmachen beim Midnight Minigolf kosten soll. Wegen des Aufwands, um ein besonderes Ambiente zu schaffen, für die Preise und den guten Zweck, wird es schon etwas mehr sein als sonst. Damit es trotzdem ein vergnüglicher Abend für alle sein kann, haben die beiden zeitweiligen Betreiber des Minigolf-Platzes aber auch bereits etliche Sponsoren aus der Dießener Geschäftswelt gewinnen können.