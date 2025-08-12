Dießener Rennradfahrer gewinnt in Hannover

Auf dem Weg zu den „Cyclassics“ in Hamburg, dem größten Jedermann-Rennen Europas (am kommenden Sonntag), „mal schnell“ ein Rennen in Hannover gewonnen: „Die Vorbereitung auf die WM im Oktober in Australien läuft perfekt“, freut sich der Dießener Rennrad-Fahrer Alexander Steffens (32), der frischgebackene bayerische Vizemeister im Einzelzeitfahren.

Bei der 2025er-Auflage des jährlichen Lizenzrennens der RSG Hannover, dem „RaceCup in Laatzen“ auf dem Verkehrsübungsplatz des ADAC, siegte der Chef des Dießener AS Cycling-Teams nach 41 Runden und insgesamt 61,5 Kilometern überlegen nach einer „Soloflucht auf den letzten zehn Kilometern“, wie er sagt, mit einem Vorsprung von knapp 30 Sekunden und einem Schnitt von 45 Stundenkilometern. „Es herrschten perfekte Bedingungen auf einer flachen Strecke. Da passte alles“, erzählt Steffens. „Die Form und die Beine gehen genau in die richtige Richtung.“ In Hamburg wird der Dießener „nur“ über die 100 Kilometer an den Start gehen. „Leider“, bedauert er. „Die 160-Kilometer-Strecke gibt es nicht mehr.“