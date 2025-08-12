Icon Menü
Alexander Steffens triumphiert in Hannover vor den Cyclassics in Hamburg

Radrennen

Dießener Rennradfahrer gewinnt in Hannover

Auf dem Verkehrsübungsplatz in Hannover kann dem Dießener Alexander Steffen kein Konkurrent folgen. Am Sonntag startet er beim Radrennen „Cyclassics“ in Hamburg.
Von Christian Mühlhause
    Alexander Steffens hat ein Radrennen in Hannover gewonnen.
    Alexander Steffens hat ein Radrennen in Hannover gewonnen. Foto: As Cycling Team

    Auf dem Weg zu den „Cyclassics“ in Hamburg, dem größten Jedermann-Rennen Europas (am kommenden Sonntag), „mal schnell“ ein Rennen in Hannover gewonnen: „Die Vorbereitung auf die WM im Oktober in Australien läuft perfekt“, freut sich der Dießener Rennrad-Fahrer Alexander Steffens (32), der frischgebackene bayerische Vizemeister im Einzelzeitfahren.

    Bei der 2025er-Auflage des jährlichen Lizenzrennens der RSG Hannover, dem „RaceCup in Laatzen“ auf dem Verkehrsübungsplatz des ADAC, siegte der Chef des Dießener AS Cycling-Teams nach 41 Runden und insgesamt 61,5 Kilometern überlegen nach einer „Soloflucht auf den letzten zehn Kilometern“, wie er sagt, mit einem Vorsprung von knapp 30 Sekunden und einem Schnitt von 45 Stundenkilometern. „Es herrschten perfekte Bedingungen auf einer flachen Strecke. Da passte alles“, erzählt Steffens. „Die Form und die Beine gehen genau in die richtige Richtung.“ In Hamburg wird der Dießener „nur“ über die 100 Kilometer an den Start gehen. „Leider“, bedauert er. „Die 160-Kilometer-Strecke gibt es nicht mehr.“

