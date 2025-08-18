Der SV Raisting hadert mit dem Schiedsrichter

Das Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Teamkollegen Max Schwahn, der in der vergangenen Winterpause zum SC Olching wechselte, verlief für den Fußball-Bezirksligisten SV Raisting nicht wie erhofft. Gegen den Landesligaabsteiger kassierte die Truppe von Spielertrainer Hannes Franz eine vermeidbare 1:2-Niederlage. Mit ein Faktor für den dritten punktelosen Auftritt in dieser Saison war der Unparteiische, mit dessen Entscheidungen der SVR mehrfach haderte.

Den Frust über eine Schiedsrichterentscheidung machte Franz zu lautstark deutlich, was ihm eine Gelb-Rote Karte einbrachte, so dass der SVR-Spielertrainer die letzten Minuten von draußen miterleben musste. „Beim 1:2 stand zwar nicht der Torschütze im Abseits, aber ein anderer Olchinger, der unseren Torhüter irritierte“, schimpfte Franz vergeblich, der davor auch schon über den Ausgleich alles andere als glücklich war. Der Elfer für die Gäste fiel in die Kategorie 50:50-Entscheidung. „Die Mannschaft darf nicht den Glauben an sich verlieren. Heute war definitiv etwas drin, wenn wir die Chance zum 2:0 machen“, urteilte Franz, dessen Team eine starke erste Hälfte gegen den favorisierten SCO spielte.

Raisting steht gut und erarbeitet sich Chancen gegen Olching

Der Gegner war mit zwei Siegen in Folge im Gepäck angereist. Die Raistinger Defensive um Hermann Sigl ließ hinten aber zunächst nichts anbrennen. Vorn setzten die Hausherren den einen oder anderen Nadelstich, obwohl Spielmacher Markus Riedl bereits nach 19 Minuten ausgewechselt werden musste. Einen davon nutzte Florian Flath (43.) kurz vor der Pause zu seinem ersten Bezirksligator und der Raistinger Führung. Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste den Druck, ohne aber zu zwingenden Chancen zu kommen. Dagegen lagen beim Freistoß von Andreas Heichele (57.) und bei der guten Möglichkeit von Frederik Specht (64.) das zweite Tor der Hausherren in der Luft.

Stattdessen sorgte eine Grätsche von Gianluca Zandt im eigenen Strafraum für den Elfmeterpfiff. Den Strafstoß versenkte Ferenc Ambrus (75.) zum 1:1. Nach einem Fehlpass von Youngster Henri Gersbach gelang den Olchinger schließlich der umstrittene Siegtreffer durch Luka Batarilo-Cerdic (86.). „Auf Henri werde ich deshalb nicht einhauen“, nahm Franz seinen jungen Verteidiger in Schutz.