Doppelt dezimierte Raistinger retten einen Punkt über die Zeit

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge kehrte der SV Raisting vom Gastspiel beim SV Untermenzing zurück. Zerknirscht war SVR-Coach Hannes Franz, weil seine Mannschaft beim Tabellenachten eine Zwei-Tore-Führung verspielte. Zufrieden zeigte er sich indes mit dem Kampfgeist und der Moral.

Seine Truppe spielte beim Team der Stunde, das zuletzt fünfmal in Folge gewann, trotz doppelter Unterzahl in der Schlussphase, 2:2-Unentschieden. „Jeder hat sich reingehauen“, lobte Franz seine neun Spieler, die das fünfte Remis und den 11. Tabellenplatz verteidigten. „Wenn wir in unserer stärksten Phase nach der Pause das dritte Tor gemacht hätten, wäre die Partie wohl durch gewesen“, trauerte Franz auch dem möglichen Sieg nach.

Sein Team legte auf dem Kunstrasenplatz gut los. Sebastian Baur (8.) traf die Latte und beim Nachschussversuch wurde Andreas Heichele im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Heichele (9.) selbst zur Raistinger 1:0-Führung. Danach versuchten die Hausherren, den Druck zu erhöhen. SVU-Torjäger Moritz Mösmang (17.) brachte den Ball auch im Kasten unter. Der Unparteiische erkannte den Treffer wegen eines Offensivfouls aber nicht an. Nach zwei weiteren Möglichkeiten der Hausherren schlug der SVR bei einem Standard zu. Erst entschied der Referee auf indirekten Freistoß nach einem Rückpass. Aus der Situation entstand eine Ecke und die beförderte Marius Suchanoff (27.) zum 2:0 ins SVU-Gehäuse. Bis zur Pause ließen die Gäste in der Defensive nichts mehr anbrennen, sodass die Untermenzinger zu keiner nennenswerten Torchance kamen.

Aus der Kabine kehrten die Raistinger mit Schwung zurück. Zwei Gelegenheiten ließen die Gäste jedoch liegen. Das sollte sich rächen. Bei einer umstrittenen Ecke wurde der Schuss von Alexander Berg unglücklich abgefälscht, sodass SVR-Keeper Urban Schaidhauf beim 2:1 (55.) machtlos war. Kurze Zeit später wurde es für die Gäste noch bitterer. Eine Flanke lenkte Hermann Sigl so ab, dass sie als Bogenlampe zum 2:2 (57.) im Netz landete. Danach kam es für die Raistinger knüppeldick, da Baur nach einer vermeintlichen Notbremse (61.) die Rote Karte sah. „Gianluca Zandt war mindestens auf gleicher Höhe“, grummelte Franz nach dem Platzverweis. Im Anschluss wurde die Partie immer hektischer und zerfahrener. Die Unterbrechungen, Fouls und Gelben Karten wurden mehr. Zweimal innerhalb von sieben Minuten wurde Suchanoff verwarnt, der so mit der Ampelkarte (85.) vorzeitig zum Duschen musste. Trotz der doppelten Überzahl kamen die Hausherren in den letzten Minuten kaum zu hochkarätigen Chancen, so dass die Raistinger das Remis über die Zeit retteten.