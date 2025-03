Favorisierter SV Raisting verliert Kreisderby gegen TSV Peiting

Jetzt ist es passiert: Im fünften Spiel nach der Winterpause kassierte der SV Raisting die erste Niederlage. Ausgerechnet im Landkreisduell beim TSV Peiting zog der SVR in der Fußball-Bezirksliga mit 0:1 den Kürzeren. „Wir hatten uns so viel vorgenommen. Uns fehlte aber der Biss und der Wille. Eigentlich haben wir nie ins Spiel gefunden“, ärgerte sich SVR-Spielertrainer Hannes Franz nach dem schwachen Auftritt seiner Truppe.

Trotz einiger angeschlagener Spieler konnten die Raistinger bei den abstiegsbedrohten Peitingern fast die gleiche Startelf ins Rennen schicken, die in der Vorwoche gegen Planegg-Krailling – Mitbewerber um den Aufstieg in die Landesliga – 0:0 spielte. Die Null hielt jedoch nicht lange. Bei einem Einwurf zeigten sich die Gäste nicht im Bilde. Die anschließende Flanke landete bei TSV-Torjäger Matthias Lotter, der mit einem feinen Drehschuss zum 1:0 (8.) traf. Den engagierten Start der Hausherren unterstrich danach der Versuch von Daniel Holzmann (11.), der aber weit über den Kasten ging und eine Rettungstat von Gianluca Zandt in letzter Sekunde vor Lotter (12.).

Danach brannte es erstmals vor dem TSV-Gehäuse. Vinzenz Wolf (14.) umspielte Schlussmann Marius Klein. Seinen Schuss aus spitzem Winkel kratzte aber ein Peitinger von der Linie. Im Anschluss neutralisierten sich beide Teams weitestgehend. Chancen gab es erst wieder durch einen Kopfball von Raistings David Gretschmann (34.) und Mathias Sedlmeier (45.), dessen Großchance aus 13 Metern von Klein zur Ecke gelenkt wurde. „Bei den zwei Riesenchancen von Wolf und Sedlmeier hätten wir den Ausgleich machen müssen“, konstatierte Franz.

Sein Team läutete die zweite Hälfte mit einem Distanzschuss ein, der aber weit drüber ging. Im Anschluss verflachte die Partie. Der SVR verfügte über mehr Spielanteile, zwingende Aktionen ließ die Peitinger Deckung aber nicht zu. Zahlreiche Fouls und Unterbrechungen brachten den Spielfluss immer mehr zum Erliegen. Für Aufregung sorgte zudem der Unparteiische, der den kurz davor eingewechselten Raistinger Victor Neveling nach einem korrekten Tackling verwarnte und wenig später nach einem Zweikampf mit Gelb-Rot (67.) vom Platz schickte. „Das war gar nichts“, schimpfte SVR-Routinier Neveling, was auch von Peitinger Seite bestätigt wurde. In Unterzahl taten sich die Gäste noch schwerer, Druck aufzubauen.

In der hektischen Schlussphase wurde die Partie immer unansehnlicher und verbissener. Florian Meier (73.) vom TSV und Raistings Benedikt Multerer (90+3.) kassierten noch Zeitstrafen. Michael Boos (90+2.) kam für die Hausherren noch zu einer Chance und wenig später war das zähe und für Raisting unerfreuliche Landkreisderby zu Ende. Durch die Niederlage rutschte der SVR auf Platz fünf zurück. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt aber nur drei Punkte.