Fußball

11.06.2024

Fußball: Raisting sichert Klassenerhalt auf dramatische Weise

Plus Die Reserve-Teams von Habach und Raisting kämpfen in der Relegation um den Verbleib in der Kreisklasse. Die Gastgeber dominieren die Partie, doch am Ende jubelt der SVR.

Von Roland Halmel

Was für ein Krimi. Bis unmittelbar vor dem Abpfiff sah es im Relegationsspiel um einen Platz in der Kreisklasse zwischen Habach II und dem SV Raisting II nach Verlängerung aus. Mit der letzten Aktion gelang der SVR-Reserve der Lucky Punch.

Der Treffer in letzter Minute zum 1:2 reichte den Raistingern, die das Hinspiel 2:0 gewonnen hatten. „Ich kann nicht mehr“, sagte Raistings Spielertrainer Michael Ahn nach dem dramatischen Spielverlauf. „Das Ende war glücklich“, räumte sein Co-Trainer Max Stöckl ein. „Bis zum 2:0 waren wir die schlechtere Mannschaft. Habach hat das gut gemacht“, so Stöckl, nachdem dér SVR lange wie ein Absteiger aussah.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .