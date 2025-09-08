Die Fußballer des SV Raisting ärgern den Tabellenführer

In der vergangenen Saison befand sich der SV Raisting tabellarisch auf Augenhöhe mit dem SV Planegg-Krailling, was sich auch in den beiden engen Duellen, von denen SVR eines mit 1:0 gewann und im anderen trennten sich beide Teams 0:0, widerspiegelte. Vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen war die Ausgangslage anders.

Das Team von Coach Hannes Franz reiste ohne Saisonsieg als Außenseiter zum Spitzenreiter nach. Letztlich trennten sich beide Teams erneut Unentschieden. „Mit einem Punkt beim Tabellenführer können wir leben, auch wenn es nicht meinen Ansprüchen entspricht“, bilanzierte Franz nach dem 1:1 beim Favoriten.

Sehr wenige Chancen vor der Pause im Duell von Planegg-Krailling gegen Raisting

„Die erste Halbzeit war sehr chancenarm“, berichtete Franz. Sein Team setzte auf kontrollierte Defensive, was recht gut gelang. Die Hausherren verfügten zwar über mehr Ballbesitz, was sich aber nicht negativ bemerkbar machte. „Bei uns verpufften die Situationen leider rund um den gegnerischen Strafraum“, gab es laut Franz aber auch von seiner Mannschaft keine nennenswerten Offensivaktionen. „Wir wollten Nadelstiche setzen, was uns aber nicht wirklich gelungen ist“, räumte er ein.

Nach der Pause rückten die Raistinger von ihrer defensiven Marschroute etwas ab. „Die Jungs wurden gieriger und ließen sich auf einen Schlagabtausch ein“, so Franz. Die Gastgeber kamen so prompt zu einer guten Möglichkeit durch den eingewechselten Valentino Gavric. „Wir hatten da etwas Probleme“, gestand Franz. Seine Truppe verursachte dann auch noch einen Elfmeter. „Das Zweikampfverhalten war da nicht clever“, ärgerte sich der SVR-Coach über den Strafstoß, den Aleksandar Demonjic (63.) zum SVP-Führung verwandelte.

Raistings Torwart verhindert größeren Rückstand

Im Anschluss verhinderte Raistings Schlussmann Urban Schaidhauf bei einer weiteren Großchance von Gavric das mögliche zweite Gegentor. Wenig später bekamen die Gäste einen Freistoß zugesprochen. Martin Bauer, der ihn durch ein Foul verursacht hatte, musste gleichzeitig eine Zehn-Minuten-Strafe absitzen. Den Standard nutzte der SVR zum Ausgleich. Der kurz zuvor eingewechselte Lukas Matz (73.), der vom Spiel der Zweiten Raistinger Mannschaft in Feldafing nachgereist war, vollendete ein Zuspiel von Hermann Sigl. In Überzahl drängten die Gäste anschließend auf die Führung. Die beste Gelegenheit ließ Marius Suchanoff aus, dessen Kopfball das Ziel knapp verfehlte.

Wieder komplett, versuchte Planegg-Krailling noch alles um den Siegtreffer zu erzielen. „Es war eine Abwehrschlacht, bei der uns auch langsam die Kräfte ausgingen“, berichtete Franz. Sein Team brachte das Remis aber über die Zeit.