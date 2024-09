MTV Dießen siegt gegen höherklassige Peitinger im Pokal

Die Pokalreise geht für die Fußballer des MTV Dießen weiter. Im Fußballkreis Zugspitze bezwang die Mannschaft, die in der Kreisliga spielt, den höherklassigen Bezirksligisten Peiting auf dessen eigenem Platz. Der Erfolg sei mit Blick auf die gesamte Partie verdient, resümierte Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.

Beim 2:1-Erfolg der Ammerseeler verlief die erste Halbzeit ausgeglichen. Peiting hatte etwas mehr vom Spiel, Dießen die besseren Gelegenheiten. Dennoch ging es ohne Tore in die Pause. In der 67. Minute brachte Sascha König die Gäste in Führung, die danach Chancen ungenutzt ließen, um zu erhöhen. Der Ausgleich fiel laut Ropers „wie aus dem Nichts“. Eine verunglückte Flanke wurde immer länger, prallte an den Innenpfosten und von da ins Tor (88.). Doch Dießen gab nicht auf und schaffte in der Nachspielzeit doch noch den Siegtreffer. Den erzielte Nikolas Coso per Freistoß. Als nächster Gegner wartet nun Ligakonkurrent Geiselbullach. Angesetzt ist das Halbfinale im Pokal für den 3. Oktober. Laut Spielertrainer Philipp Ropers möchte der MTV aber das Gespräch suchen, ob nicht schon einen Tag zuvor gespielt werden kann.

Der MTV Dießen empfängt die Reserve des TSV Landsberg

Für die Dießener geht es am Sonntag ab 14 Uhr in der Liga weiter. Dann reist die Reserve des Bayernligisten TSV Landsberg an. Vergleiche mit dem TSV gab es zumindest in der jüngeren Vergangenheit keine. In der Tabelle stehen Dießen und Landsberg nach sechs Spieltagen mit jeweils sieben Punkten auf dem fünften und sechsten Platz, die Gäste haben allerdings eine Partie weniger bestritten. Das Team vom Ammersee will sich nun mit einem Heimsieg im ersten direkten Duell absetzen.

Die zweite Mannschaft des MTV empfängt im Anschluss in der B-Klasse ab 16 Uhr den FC Hofstetten II und möchte sich nach zwei Siegen in Serie auch wieder drei Zähler erspielen.