MTV-Fußballerinnen belohnen sich nicht für ihre gute Leistung

Über 90 Minuten sahen die Zuschauer in der Fußball-Bezirksoberliga ein unterhaltsames Spiel zwischen dem MTV Dießen und dem FC Oberau. Die Gäste erwischten den etwas besseren Start, Dießen fand jedoch schnell seine Ordnung. Nach 20 Minuten brachte Maria Breitenberger den MTV in Führung. Ein Freistoß von Zoe Klein landete bei Andrea Bichler, die legte quer, Breitenberger schob cool zum 1:0 ein. Oberau konnte sich zehn Minuten später auf Rebecca Schelling verlassen, sie traf per Flachschuss zum 1:1-Ausgleich. Die Gastgeberinnen hatten in dieser Phase mehr Ballbesitz, Dießen war vor allem bei Standardsituationen brandgefährlich. Doch kurz vor der Halbzeit ging dann Oberau in Führung. Ein Freistoß von Michaela Schrenker rutschte durch und landete im langen Eck.

Mehrere gute Chancen für Dießen nach der Halbzeit

In der zweiten Halbzeit hatten zunächst wieder die Oberau Frauen die besseren Chancen, die letzte halbe Stunde drückte dann der MTV Dießen. Carolin Bader scheiterte im Eins gegen Eins an Oberaus Keeperin, Andrea Bichler knallte den Ball ans Außennetz, Laura Brauneggers Abschluss flog knapp übers Tor. Wenige Minuten vor dem Ende folgte Dießens beste Chance. Marie Hermann umspielte weit außen am Strafraumeck Oberaus Torhüterin, legte quer durch den Strafraum und Laura Braunegger verzog um wenige Zentimeter. Bereits in der 90. Minute parierte wieder Torhüterin Laura Schwarz einen abgefälschten Freistoß von Zoe Klein und hielt den Sieg für Oberau fest.

Am Wochenende steht für den MTV Dießen nun das Spiel in Altötting an. Anstoß ist am Samstag um 16 Uhr.