MTV-Herren sind nach der Partie gegen Hohenfurch enttäuscht

Am vergangenen Sonntag verloren die Kreisliga-Fußballer des MTV Dießen das letzte Spiel des Jahres zu Hause gegen den SV Hohenfurch mit 2:3. Das Team vom Ammersee kam gut in die Partie, die aber nach der Anfangsphase insgesamt immer zerfahrener wurde. Kurz vor der Halbzeit gingen die Gäste nach einem Konter in Führung.

Dießen gleicht per Schlenzer in den Winkel aus

Diese glich der MTV nach einer Stunde durch Paul Auerbach aus, der einen Rückpass von Levin Braun in den Winkel schlenzte, und blieb auch anschließend am Drücker. Durch zwei Gegentreffer nach Standards gerieten die Dießener dann aber mit 1:3 in Rückstand und konnten nur noch den 2:3-Anschlusstreffer durch einen schönen Fernschuss von Moritz Fichtl erzielen. „Wir sind sehr enttäuscht, dass wir diese wichtige Partie nicht für uns entscheiden konnten“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Spiel.