Der SV Raisting ist beim Aufsteiger gefordert und das Lazarett lichtet sich

Die Abwehr war in den vergangenen Jahren stets das Prunkstück beim Fußball-Bezirksligisten SV Raisting. Wenige Gegentore waren das Markenzeichen, von dem aber in den ersten Spielen der neuen Saison wenig zu sehen war. In sieben Partien kassierte der SVR 18 Gegentore. Danach stand die Defensive aber stabil. In den vergangenen vier Spielen waren es vier Gegentreffer. Die gute Abwehrleistung war auch Grundlage, dass die Raistinger fünfmal in Folge punkteten und sich aus dem Tabellenkeller auf Platz elf nach oben arbeiteten. Der SVR will den positiven Trend am Samstag (13 Uhr) beim TSV Geiselbullach fortsetzen.
Fußball
