Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Der SV Raisting ist beim Aufsteiger gefordert und das Lazarett lichtet sich

Fußball

Der SV Raisting ist beim Aufsteiger gefordert und das Lazarett lichtet sich

In der Fußball-Bezirksliga hat sich der SV Raisting aus dem Tabellenkeller gekämpft und will gegen Geiselbullach nachlegen. Reserve ist zurück in der Erfolgsspur.
Von Roland Halmel
    • |
    • |
    • |
    Andreas Heichele (rotes Trikot) stand schon im Kader der Raistinger beim bisher einzigen Aufeinandertreffen mit Geiselbullach vor sieben Jahren.
    Andreas Heichele (rotes Trikot) stand schon im Kader der Raistinger beim bisher einzigen Aufeinandertreffen mit Geiselbullach vor sieben Jahren. Foto: Roland Halmel

    Die Abwehr war in den vergangenen Jahren stets das Prunkstück beim Fußball-Bezirksligisten SV Raisting. Wenige Gegentore waren das Markenzeichen, von dem aber in den ersten Spielen der neuen Saison wenig zu sehen war. In sieben Partien kassierte der SVR 18 Gegentore. Danach stand die Defensive aber stabil. In den vergangenen vier Spielen waren es vier Gegentreffer. Die gute Abwehrleistung war auch Grundlage, dass die Raistinger fünfmal in Folge punkteten und sich aus dem Tabellenkeller auf Platz elf nach oben arbeiteten. Der SVR will den positiven Trend am Samstag (13 Uhr) beim TSV Geiselbullach fortsetzen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden