Raistings nächster Gegner hat personell aufgerüstet

Gleich zwei Negativserien beim SV Raisting fanden in der Vorwoche in Denklingen ein Ende. Der Fußball-Bezirksligist gewann beim 4:0 erstmals in Denklingen und erstmals den Jahresauftakt unter Coach Hannes Franz. Den Schwung aus der erfolgreichen Standortbestimmung nach der Winterpause will der Tabellendritte jetzt auch in das Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) in der Raiffeisen-Arena gegen den TSV Gilching mitnehmen.

