Trainer des SV Raisting: „Vorn ist es Unvermögen, hinten Naivität“

Der SV Raisting wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Auch beim Lokalrivalen VfL Denklingen, bei dem seit dieser Saison der frühere SVR-Spieler Christoph Schmitt das Traineramt übernommen hat, ging die Mannschaft von Coach Hannes Franz leer aus. „Ich erzähle jede Woche das Gleiche“, war Franz nach der 1:3 Niederlage beim Nachbarn bedient.

„Irgendwann hat das Ergebnis auch nichts mehr mit fehlendem Spielglück zu tun“, bekannte Franz genervt. „Vorn ist es Unvermögen, hinten Naivität“, fasste der SVR-Coach die Probleme bei seiner neu formierten und aktuell ersatzgeschwächten Truppe zusammen. Wobei er sich nach der Denklingen-Partie, im Gegensatz zu den Spielen davor, auch nicht mit Kritik an seiner Mannschaft zurückhielt. „Wenn die Spiele immer gleich verlaufen, sind wir als Team nicht lernfähig und solange sich das nicht ändert, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten kein Spiel gewinnen“, schimpfte Franz. „Dafür ist die Bezirksliga zu stark, zu clever und erfahren“, ergänzte Franz, der bei den letzten Punkten auch klare Vorteile für Denklingen erkannte.

Auch wenn die Gastgeber mehr Ballbesitz hatten, die besseren Chancen verzeichneten die Raistinger, bei denen gleich zweimal Frederik Specht für einen Aufreger sorgte. Nach einem katastrophalen Fehlpass im Aufbau marschierte Specht schon in der 8. Minute allein auf VfL-Keeper Manuel Seifert zu, verzog aber aus relativ spitzem Winkel. Noch größer war die Chance für den Raistinger in der 12. Minute, doch Seifert hielt mit einer sensationellen Parade.

Die Gastgeber dagegen hatten Mühe, zum Abschluss zu kommen – immer wieder liefen sie sich mit ihrem Passspiel am Sechszehner fest – auch das Fehlen von Torjäger Simon „Simba“ Ried machte sich beim VfL bemerkbar. Ein paar Halbchancen und Torannäherungen gab es zwar, den einzigen wirklich ernst zu nehmenden Abschluss gab es aber erst in der 21. Minute, als der Ball knapp übers Kreuzeck flog.

Nach einer guten halben Stunde gerieten die Raistinger durch einen direkten Freistoßtreffer von Lukas Greif (32.) in Rückstand. Nach der Pause erhöhten die Hausherren durch Hannes Rambach (59.) auf 2:0. Frederik Specht (64.) machte es mit seinem Anschlusstreffer wenig später aber wieder spannend. Der Ausgleich wollte den Gästen in der Folge aber nicht gelingen. In der Nachspielzeit machte schließlich Max Kotz (90+5.) mit dem 3:1 für den VfL den Deckel auf den Sieg.

Viel Zeit den Punkten nachzutrauern hat der SVR nicht, denn bereits am Sonntag (14 Uhr) steht das Heimspiel gegen den SV Waldeck-Obermenzing auf dem Programm. Das Team aus der Landeshauptstadt steht nach acht Partien deutlich besser in der Tabelle als die Raistinger da. Der SVW rangiert mit acht Punkte auf Platz neun, während der SVR mit nur einem Zähler Drittletzter ist.

Wesentlich besser schaut es bei der Raistinger Zweiten aus. Durch den 5:2-Auswärtssieg bei Bichl führt das ungeschlagene Team die Kreisklasse 3 unverändert an. Die Mannschaft von Trainer Roland Perchtold will ihre gute Serie am Sonntag (16 Uhr) beim Heimspiel gegen den FSV Höhenrain, der aktuell Rang 13 belegt, fortsetzen.