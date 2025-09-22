Fußball-Damen des MTV Dießen verbuchen in der Bezirksliga den ersten Heimsieg

In brütender Hitze erkämpften sich die Dießener Fußballerinnen den zweiten Saisonsieg innerhalb von vier Tagen: Mit 3:1 rang das Team von Coach Nico Weis die Gäste des SV 1880 München nieder. Auch für die Damen des TSV Rott waren zu Hause erfolgreich und verbuchten im zweiten Saisonspiel den ersten Sieg.

MTV Dießen Die Anfangsviertelstunde gehörte fast ausschließlich den Gästen, Dießen merkte man die schweren Beine vom Mittwochspiel und die dezimierte Personalsituation an. Die Münchnerinnen kombinierten sich immer wieder gefällig in den Dießener Strafraum, doch die MTV-Defensive und vor allem die bärenstarke Larissa Müske im Tor hielten die Null. Die Heimelf versuchte es nach der Trinkpause mit Kontern - mit Erfolg. Andrea Bichler setzte sich nach dem Pass von Nele Baur durch, in der Mitte lauerte Laura Braunegger und staubte zur 1:0-Führung ab. Nur wenige Minuten später verwandelte Julia Stapff einen abgefälschten Eckball zum 2:0.

Nach der Pause erhöht Dießen auf 3:0

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst ausgeglichen, bis das Team von Trainer Nico Weis das nächste Highlight setzen konnte. Laura Braunegger schlenzte den Ball aus halblinker Position sehenswert in den Winkel zum 3:0. Die Gäste antworteten mit energischen Angriffen, Dießen konterte, doch Felicia Wacker scheiterte doppelt an Münchens Torhüterin. Nach einer guten Stunde verkürzte 1880 auf 1:3 - und bei Dießen schwanden langsam die Kräfte, war es doch das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen. Doch das junge Team gab nicht auf und brachte den Vorsprung über die Zeit. Das nächste Spiel bestreitet der MTV am Donnerstag, 2. Oktober, dann ist der Lokalrivale TSV Rott ab 19.30 Uhr am Ammersee zu Gast.

TSV Rott kassiert in der Schlussphase noch den Anschlusstreffer

TSV Rott Nach der Auftakt-Niederlage haben auch die Damen des TSV Rott den ersten Sieg eingefahren: Zu Hause setzte sich das Team von Trainer Christoph Springer gegen die zweite Mannschaft des TSV Gilching/Argelsried mit 2:1 durch. Eine halbe Stunde mussten sich die Gastgeberinnen in Geduld üben, dann traf Julia Fritz zur 1:0-Führung, mit der es auch in die Pause ging.

Als Franziska Rüdig in der 66. Minute auf 2:0 erhöhte, schien die Vorentscheidung gefallen. Doch die Gäste gaben sich noch nicht auf und sorgten mit dem Anschlusstreffer in der 88. Minute noch für eine spannende Schlussphase. Die drei Punkte blieben aber in Rott. Vor dem Derby in Dießen sind die Rotter Fußballerinnen am Sonntag, 28. September, noch beim punktgleichen Tabellennachbarn Untermenzing (Beginn 16.30 Uhr) zu Gast. (AZ)