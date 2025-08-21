Hiobsbotschaft und Kampfgeist bei Fußballern des SV Raisting

Das vergangene Gastspiel des SV Raisting beim FC Deisenhofen 2 war einer der Tiefpunkte der vergangenen Saison. Am vorletzten Spieltag kassierte der SVR bei der Bayernligareserve eine 3:5-Niederlage, mit der die letzte kleine Chance auf Platz zwei – gleichbedeutend mit der Aufstiegsrelegation – begraben werden musste. Jetzt steht das Duell in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern Süd wieder an.

„Statistisch haben wir nach einer Zwei-Tore-Führung noch nie ein Spiel aus den Händen gegeben und fünf Tore haben wir, seitdem ich hier Trainer bin, auch noch nie kassiert“, war SVR-Spielertrainer Hannes Franz nach dieser Pleite komplett bedient. Am Freitag (19.30 Uhr) hat sein Team beim neuerlichen Auftritt bei der FCD-Reserve die Gelegenheit, sich für diese Niederlage zu revanchieren. Die Ausgangslage dafür ist aber alles andere als optimal. Mit Markus Riedl verabschiedete sich ein weiterer Spieler ins schon üppig gefüllte Raistinger Lazarett. Der Spielmacher fällt mit einer Oberschenkelzerrung ein paar Wochen aus. Dazu kommt der eine oder andere Urlauber, der den einstmals recht großen SVR-Kader schrumpfen lässt. „Gerade in der Englischen Woche ist das schlecht“, sagt Franz, nachdem am kommenden Mittwoch auch noch das Derby beim VfL Denklingen auf dem Programm steht.

Zwei Spieler aus der Reserve des SV Raisting rücken gegen Deisenhofen 2 auf

Um die Lücken zu füllen, nimmt der SVR-Coach deshalb zwei Spieler aus der zweiten Garnitur mit nach Deisenhofen. Die Hausherren sind im Gegensatz zu den Raistingern extrem stark in die neue Saison gestartet. „Sie haben einen Lauf“, sagt Franz über den Gegner, die von fünf Spielen erst eines verloren. Mit 18 Toren stellt der Tabellendritte auch die derzeit beste Offensive. Herausragend ist dabei Florian Weber, der unter der Woche beim 5:0-Sieg gegen Wolfratshausen erneut dreimal einnetzte und damit seine Trefferbilanz auf acht nach oben schraubte. „Das wird eine extrem schwere Aufgabe“, räumt Franz ein. Dennoch sieht er sein ersatzgeschwächtes Team nicht chancenlos. „Wir müssen alles geben und die beste Leistung rausholen, dann ist auch der erste Saisonsieg möglich.“

Besser läuft es bei der Raistinger Zweiter. Die Mannschaft von Trainer Roland Perchtold, die im Vorjahr nur haarscharf den Abstieg vermied, ist nach vier Spieltagen in der Kreisklasse 3 noch unbesiegt. Durch den 3:2-Heimsieg zuletzt gegen den SV Uffing verteidigte die Raistinger den ersten Platz. Am Sonntag (14 Uhr) ist die Elf beim Aufsteiger SF Bichl gefordert.