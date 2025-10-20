Ideale Bedingungen zum Abschluss der Regattasaison auf dem Ammersee

Mit Sonne, leichtem Wind und motiviertem Nachwuchs hat sich der „Ammer Hammer“ kürzlich als krönender Abschluss der Regatta-Saison beim Diessner-Segel-Club erwiesen. 43 Steuerleute folgten der Ausschreibung an den herbstlichen Ammersee.

Bei vier Knoten aus östlicher Richtung konnten am ersten Tag drei Wettfahrten gesegelt werden. Die Regattaleitung mit Peter Teschemacher und Jean Marie Pierson arbeitete zügig und sorgte auf dem Wasser mit einem eingespielten Team für reibungslose Abläufe. Auch der sonnigere zweite Tag begann mit ähnlich leichtem Wind – doch nach der vierten Wettfahrt überraschte der Ammersee mit einem frischen Nordwind von fünf bis acht Knoten. Alle 43 Steuerleute absolvierten fünf der sechs ausgeschriebenen Wettfahren.

Den Sieg holte sich in beeindruckender Manier Nepomuk Mann vom Münchner Yachtclub. Mit vier ersten Plätzen und einem zweiten (als Streicher) ließ er der Konkurrenz keine Chance. Auf Platz zwei landete Leopold Dorsch, gefolgt von Mimmi von Saint André – beide vom ausrichtenden Diessner-Segel-Club. (AZ)