In Unterbeuern findet wieder ein Turnier im Vielseitigkeitsreiten statt

Am ersten Augustwochenende lädt der Dießener Ortsteil Unterbeuern erneut alle Vielseitigkeits-Fans und Pferdesportfreunde ein: Am 2. und 3. August richtet der örtliche Reitverein PSV Unterbeuern sein diesjähriges Vielseitigkeitsturnier aus. Ein abwechslungsreiches Programm verspricht spannende Wettkämpfe und ein tolles Erlebnis für große und kleine Besucher, teilt der Verein mit.

Höhepunkte des Turniers sind die Prüfungen in der E- und A-Vielseitigkeit, bei denen Reiterinnen und Reiter ihr Können in Dressur, Springen und Gelände unter Beweis stellen. Ein besonderes Highlight stellt in diesem Jahr die bayerische Meisterschaft der Ponys und jungen Reiter sowie die Mannschaftsmeisterschaft dar – ein Wettkampf, bei dem sich Nachwuchstalente auf höchstem Niveau präsentieren.

Auch der Reiternachwuchs wird sich präsentieren

Auch der Reiternachwuchs kommt nicht zu kurz: Mit einem Pony-Cross-Country und einer liebevoll gestalteten Führzügelprüfung dürfen die Jüngsten erste Turnierluft schnuppern und ihren großen Vorbildern nacheifern. Natürlich ist auch abseits des Parcours für beste Stimmung gesorgt: Ein vielfältiges Verpflegungsangebot steht für Besucher und Teilnehmer bereit. Der Veranstalter freut sich wie jedes Jahr auf zahlreiche Teilnehmer und Besucher, die gemeinsam ein unvergessliches Reitwochenende in Unterbeuern erleben möchten. (AZ)