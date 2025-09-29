Raisting bringt Sieg gegen ambitionierte Gilchinger über die Zeit

Der Aufwärtstrend beim SV Raisting setzt sich fort. Im Heimspiel gegen den TSV Gilching holte die Truppe von Coach Hannes Franz zum fünften Mal in Folge Punkte. Der knappe 1:0-Sieg bescherte dem SVR zudem den Sprung aus der Abstiegszone. „Das war ganz wichtig. Kompliment an das Team, das mit Mentalität und Kampf das Spiel für sich entschieden hat“, freute sich Franz über den Dreier gegen die ambitionierten Gilchinger mit einigen ehemaligen Raistingern. „Der TSV hatte mehr Spielanteile und Ballbesitz, aber ihr Kurzpasspiel haben wir gut wegverteidigt“, nannte Franz einen entscheidenden Faktor. „Wir hatten ein paar Möglichkeiten mehr als beim Heimspiel gegen den MTV München und einige Umschaltmomente, die wir aber nicht gut zu Ende gespielt haben“, ergänzte Franz.

Sein Team stand sofort unter Druck. Mehr als einen Schuss von Marco Brand (8.), den Urban Schaidhauf bei seinem 400. Einsatz im Raistinger Kasten aber parierte, ließ die SVR-Abwehr aber nicht zu. Effektiv präsentierten sich im Anschluss die Hausherren. Gleich die erste Möglichkeit münzten sie in die Führung um. Eine Freistoßflanke von Henri Gersbach fast von der Mittellinie landete beim eingelaufenen Marius Suchanoff, der abgeklärt zum 1:0 (18.) vollendete. Die Proteste der Gäste, die dabei eine Abseitsstellung erkannt haben wollten, verhallten ungehört. Gilching versuchte sofort zu antworten. Der Schuss von Andre Gasteiger (26.) ging aber weit über das Gehäuse. Wenig später verpasste Andreas Heichele (28.) bei einem guten Angriff das 2:0 für den SVR nur knapp. In der Schlussphase der ersten Hälfte versuchten es die Gäste zweimal per Kopf. Die ehemaligen Raistinger Manuel Eichberg (38.) und Jonathan Krukow (41.) konnten Schaidhauf aber nicht überwinden.

Raistinger gehen robust und giftig in die Zweikämpfe mit den Gilchingern

Nach der Pause probierten die Hausherren den Gästen mit giftigen und robusten Zweikämpfen weiterhin den Spaß zu verderben. Das gelang gut, da die Gilchinger Angriffe meist frühzeitig verpufften. Frederik Specht (59.) ließ indes eine Konterchance verstreichen, weil er selbst weit drüber schoss, anstatt den besser postierten Heichele zu bedienen. Gleich im Anschluss hatte der bereits verwarnte SVR-Abwehrchef Hermann Sigl Glück, dass der Schiedsrichter bei seinem Festhalten des Balls eine Karte stecken ließ, obwohl die Gilchinger Bank vehement Gelb-Rot forderte. In der Folge versuchten die Raistinger möglichst viel Zeit von der Uhr zu nehmen.

Jeder gelungene Zweikampf wurde wie ein Tor gefeiert. Richtig brenzlig wurde es erst in den letzten Minuten, als die Gilchinger alles nach vorn warfen und die Raistinger wie im Powerplay am eigenen Strafraum festnagelten. Krukows Schuss (88.) lenkte Schaidhauf über die Latte. Den Versuch von Max Karl (89.) faustete er weg und beim Kopfball (90.) nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus klärte ein SVR-Verteidiger vor der Linie. Auch in der achtminütigen Nachspielzeit fanden die Gilchinger keine Mittel mehr, um die Raistinger Abwehr zu knacken.