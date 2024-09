Fußball: Der SV Raisting erwartet runderneuerte Neurieder

Nichts wurde es mit dem Auftritt des SV Raisting beim SV Bad Heilbrunn. Das Spitzenspiel der Bezirksliga Süd zwischen dem Tabellenführer und dem gastgebenden Dritten am vergangenen Freitag musste witterungsbedingt abgesagt werden, da der Platz durch den starken Regen nicht bespielbar war. Der Spielausfall änderte aber nichts am Tabellenstand.

Raisting bleibt vorn und Bad Heilbrunn auf Rang drei. Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch offen. Sicher ist, dass der SVR bereits am Samstag, 21. September, um 14 Uhr den TSV Neuried empfängt. Beim TSV gab es im Sommer einen großen Umbruch. Zahlreiche Spieler und auch das Trainerteam verließ die Neurieder. Trotz der vielen Neuzugängen gelang es dem neuen Coach Thomas Hiechinger eine schlagkräftige Truppe zu formen.

SVR-Spielertrainer Hannes Franz fordert konzentrierten Einsatz

Aus dem Fast-Absteiger der letzten Saison wurde ein solch erfolgreiches Bezirksliga-Team, das mit fünf Siegen aus neun Partien auf Platz sechs rangiert. „Wir dürfen Neuried nicht auf die leichte Schulter nehmen und konzentriert zur Sache gehen“, fordert Franz von seinem Team, das gegen den TSV von acht Spielen in den vergangenen Jahren kein einziges verloren hat. In der Vorsaison gab es für den SVR einen 2:1 Heimsieg und eine 2:0-Auswärtserfolg gegen Neuried.

Im Gegensatz zur Ersten war die SVR-Zweite am letzten Spieltag im Einsatz. Die Raistinger Reserve holte durch ein torloses Unentschieden beim Achten, dem FSV Höhenrain, einen Punkt und verbesserte sich damit in der Kreisklasse 3 auf Position zwölf. Jetzt heißt es für die Mannschaft von Trainer Bernd Ziehnert beim Heimspiel am Samstag (16 Uhr) gegen den Tabellennachbarn SV Krün nachzulegen, um die Abstiegsplätze verlassen zu können.