Raistings Torhüter verhindert Demontage beim Angstgegner

Gastspiele beim FC Deisenhofen 2 entwickeln sich für den SV Raisting langsam aber sich zu Horrorauftritten. Im Mai musste der SVR sein Aufstiegsträume bei der Bayernligareserve begraben, weil sie nach einer 2:0-Führung noch mit 3:5 verloren und vier Monate später kassierte die ersatzgeschwächte Elf von Coach Hannes Franz bei Deisenhofens Reserve nach neuerlicher Führung eine 1:4-Pleite.

„Die letzten Wochen haben schon ihre Spuren hinterlassen“, gestand Franz, nachdem seinem Team das fehlende Selbstvertrauen anzumerken war. Das erwies sich schon in der Anfangsphase als fatal, da die Gäste einige sehr gute Möglichkeiten liegen ließen. Sebastian Baur, Andreas Heichele und Luca Sigl brachten den Ball bei ihren Chancen nicht im FCD-Kasten unter. „Wir hätten schon nach der ersten Viertelstunde mit 2:0 führen müssen“, ärgerte sich Franz.

Frederik Specht beförderte das Spielgerät zwar ins Tor, der Schiedsrichter verweigerte dem Treffer wegen Abseits aber die Anerkennung. Dafür sprach der Referee den Gästen Mitte der ersten Hälfte einen Handelfmeter zu. Vom Punkt schoss Heichele (24.) die Raistinger auch in Front. Die Freude darüber währte aber nur kurz, da die Hausherren wenig später einen Foulelfmeter bekamen, den Florian Weber (28.) zum 1:1 versenkte. „Das war ein Dämpfer“, bekannte der SVR-Coach. Bei seinem Team lief es in der Folge nicht mehr rund. Keeper Urban Schaidhauf verhinderte mehrmals einen Rückstand.

Kurz nach dem Wechsel war er beim 1:2 durch Luke Gandl (47.) jedoch chancenlos. „Das Tor hat uns das Genick gebrochen“, erkannte Franz danach hängende Köpfe bei seiner Truppe. Beim SVR ging in der Folge nach vorn fast nichts mehr. Deisenhofen bestimmte klar das Geschehen. Schaidhauf vereitelte die eine oder andere Großchance der Hausherren. Beim Doppelschlag von Noah Rehm (71./88.) zum 1:4-Endstand musste er sich jedoch geschlagen geben. „Am Ende durften wir froh sein, nicht komplett unter die Räder zu kommen“, bekannte Franz.