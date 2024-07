Solveig Kretschmann ist oberbayerische Triathlon-Meisterin der Schüler

Die oberbayerischen Meisterschaften im Triathlon der Schülerinnen und Schüler werden in einer Serie aus vier Wettbewerben ausgetragen, drei von ihnen kommen in die Wertung. In Oberschleißheim, Schongau, Erding und im Rahmen des Ammersee-Triathlon waren zwölf junge Athleten für den SC Riederau am Start. Dabei konnten sie sich sowohl in der Breite, als auch in der Spitze zeigen.

Allen voran Solveig Kretschmann, die bei den Schülerinnen D (6/7 Jahre) mit zwei ersten Plätzen sowie einem zweiten und einem dritten Platz den Gesamtsieg und die damit verbundene oberbayerische Meisterschaft souverän nach Riederau holte. Dabei zeigte sie in allen drei Disziplinen (Schwimmen, Radfahren und Laufen), wie viel Spaß und gleichzeitig Leistung schon bei den Jüngsten möglich ist.

Junge Riederauer Athleten zeigen schon in der ersten Saison ein gutes Durchhaltevermögen

Bei den Schülerinnen und Schüler B (10/11 Jahre) zeigte sich bereits die Breite des Riederauer Kaders: Nela Kruse (5), Greta Pengel (5.), Laura Trageser (8.) und Kilian Exner (6.) bewiesen in ihrer ersten Saison gutes Durchhaltevermögen und dass sie schon in der Nähe des Podiums mitmischen können. Gleiches gilt für die schon seit einigen Jahren aktiven Schülerinnen und Schüler B, die bereits Wettkampfzeiten von 40 bis 50 Minuten abliefern: Anatol Kretschmann verpasste als 4. das oberbayerische Podium denkbar knapp, Ben Schmiedler (6.), Jakob Luister (7.), Eva Tzschentke (6.) und Kalea Schüppel (7) platzierten sich ebenso auf vorderen Plätzen. Julia Trageser komplettierte das gute Riederauer Abschneiden auf Platz 7.

„Unsere Jugendarbeit trägt Früchte, das freut uns. Besonders freut uns aber, dass wir wieder so viele Kids für diesen fantastischen Sport begeistern können. Der 5. Platz in der berbayerischen Mannschaftswertung ist ein wunderbares Feedback für uns alle“ resümiert Jugendleiter Tom Luister. In den Sommerferien pausiert das Triathlontraining, bevor es dann mit dem neuen Schuljahr heißt: Swim, Bike, Run! (AZ)