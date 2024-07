Ammersee Ruderer messen sich mit internationaler Konkurrenz

Gute Platzierungen konnten mehrere Athleten der Ammersee Ruderer beim Euro Masters, der inoffiziellen Europameisterschaft der Masterruderer mit über 1.200 Teilnehmern, einfahren. Der Wettkampf wurde auf der Olympia-Regattastrecke in Oberschleißheim bei München ausgetragen.

Das beste Ergebnis erzielte Nico Kretschmann im Einer der Klasse bis 50 Jahre. Er konnte seinen Lauf souverän gewinnen und belegte zum Schluss den 11. Platz unter 34 Booten. Der Sieg ging an einen Schweriner. Gemeinsam mit Michael Feigl holte sich Kretschmann in einem Feld aus 35 Booten anschließend noch den 12. Platz im Doppelzweier (Durchschnittsalter bis 50 Jahre). Erster wurde eine Bootsbesatzung aus Österreich. Ebenfalls den 12. Platz – beim Sieg von Schweizern – holte der Doppelvierer in der Besetzung Nico Kretschmann/Dr. Jürgen Schüppel/Gunter Zeug/Michael Feigl (Durchschnittsalter bis 50 Jahre) und verbesserte dabei die eigene Bestzeit auf 1000 Meter um sechs Sekunden auf 3:26 Minuten. Zum Schluss zeigte sich der Doppelzweier mit Kretschmann/Dr. Schüppel (Durchschnittsalter bis 55 Jahre) ebenfalls verbessert gegenüber ihrer Zeit von der bayerischen Meisterschaft und belegte den 21. Platz bei 39 Booten.

Ihr Trainer Thomas Thallmair zeigte sich zufrieden mit der Leistung der erst seit Kurzem wieder aktiven Rennruderer: „Schlagaufbau, Rhythmus und Beinstoß sind schon auf hohem Niveau. Mit einem verbesserten letzten Teil des Schlags, dem oberkörperbetonten Endzug, können wir nächstes Jahr noch etliche Sekunden herausholen und auf Landesebene, aber auch bei den Euro Masters etliche Plätze gut machen.“ (AZ)