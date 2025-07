Saisonstart: Beim SV Raisting ist nach dem Umbruch Geduld gefragt

Mit der Saisonvorbereitung befindet sich der SV Raisting eigentlich schon seit Jahren auf Kriegsfuß. „Dass sie nicht gut ist, hat bei uns fast schon Tradition“, räumt SVR-Spielertrainer Hannes Franz ein. „Deshalb verfallen wir aber nicht in Panik,“ verweist er auf die vergangenen Jahre, in denen die Raistinger trotz der verkorksten Vorbereitung einen erfolgreichen Saisonstart hinlegten. „Das wird in diesem Jahr aber sehr schwer“, gesteht der Spielertrainer mit Blick auf den großen Umbruch im Kader.

