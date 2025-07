SV Raisting verpatzt den Saisonauftakt vor den eigenen Fans

In den beiden vergangenen Jahren legte der SV Raisting einen optimalen Saisonstart hin, mit einer Erfolgsserie von sechs beziehungsweise sieben Siegen in Folge hin. Heuer wurde der Auftakt ordentlich hingegen kräftig verpatzt gegen Aufsteiger SV Ohlstadt.

„Das war zu wenig“, ärgerte sich Raistings Spielertrainer Franz nach der 0:3-Heimpleite. „Zu wenig Tempo, zu wenig Bewegung ohne Ball, zu hektisch und auch ein wenig verunsichert“, zählte Franz die Probleme seiner Mannschaft auf, die mit fünf Neuzugängen und einem Rückkehrer nach Verletzung begann. „Das hat man schon gemerkt, dass die Neuen noch nicht die Automatismen draufhaben“, konstatierte Franz. Vor allem beim Raistinger Offensivspiel hakte es deutlich.

Defensive des SV Raisting überzeugt - Offensive ist zu ineffizient

Die Defensive um das eingespielte Innenverteidiger-Duo Hermann Sigl und Thomas Bretthauer erledigte dagegen ihren Job sehr ordentlich. Gegentreffer Nummer zwei und drei, die erst in den letzten Minuten fielen, resultierten aus Kontersituationen, als der SVR alles nach vorn geworfen hatte. „Vor diesen beiden Toren hätten wir eigentlich den Ausgleich machen müssen“, ärgerte sich Franz über die fehlende Kaltschnäuzigkeit und Genauigkeit vor dem gegnerischen Kasten.

Die Partie nahm zunächst nur langsam an Fahrt auf. Nach einer halben Stunde war nur eine Chance zu verzeichnen, die aber hochkarätig war. Nach einer Flanke von Viktor Neveling verpasste Frederic Specht (13.) frei vor dem Kasten. Auch Gianluca Zandt und Julien Wiesner schafften es im Nachfassen nicht, den Ball ins Tor zu bugsieren. Die zweite gute Möglichkeit der Hausherren verzeichnete Neveling (31.), der bei einem Konter nach einer abgewehrten Ecke an SVO-Keeper Nicolas Kimpel scheiterte. Danach traten auch die Gäste offensiv in Erscheinung. Harald Killimann, der im Raistinger Kasten den Vorzug vor Routinier Urban Schaidhauf erhalten hatte, bekam einen Distanzschuss von Max Schwinghammer (36.) nicht zu fassen. Der Torhüter hatte aber Glück, dass der Ball am Tor vorbeiging. Die anschließende Ecke köpfte Jonas Thümmler (37.) knapp neben den Pfosten.

Raistings Torwart sieht bei Gegentreffer nicht gut aus

Nach dem Wechsel sorgte erneut Schwinghammer (48.) nach einer Freistoßflanke für Gefahr. Der nächste Standard brachte dann Ertrag. Eine Ecke von Bernhard Kurz köpfte Schwinghammer (49.) zum 0:1 in die Maschen, wobei Killimann keine gute Figur abgab. „Wir wussten von den Stärken der Ohlstädter bei Standards“, schimpfte Franz, dessen Team erst nach einer Stunde besser ins Spiel fand. Ein Grund dafür war die Einwechslung von Markus Riedl (65.), der mit einem Heber aus großer Distanz den Ausgleich nur knapp verpasste. Kurz nach einer Chance von Jonas Marggraf (70.), nach einem Fehler der Hausherren, scheiterte Riedl (77.) mit einem Freistoß an Kimpel, genauso wie im Anschluss Luca Sigl (81.) bei seinem Drehschuss.

Besser machten es die Ohlstadter in den letzten Minuten. Nach einem langen Ball gelang Marggraf (90.) das 0:2 und keine Zeigerumdrehung später machte Schwinghammer (90+1.) mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf den Aufsteigersieg. Die Ampelkarte, die der zweifache Torschütze wegen Trikotausziehens im Anschluss kassierte, konnte der SVO so locker verschmerzen.