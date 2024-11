Dießens Volleyball-Nachwuchs bewahrt trotz Rückschlägen die Moral

Die Volleyball-Mädchen des MTV Dießen sind in die Turniersaison gestartet. Die U13 trat in Karlsfeld mit 22 anderen Mannschaften zum ersten Punktespiel antrat. Für das Team – eine Mischung aus erfahrenen und neuen Spielerinnen – war es ein herausfordernder Start. In der Gruppenphase zeigten die Mädchen viel Einsatz und erarbeiteten sich einige Chancen, konnten sich jedoch gegen die Teams Lechrain 3 und Esting 1 nicht durchsetzen und belegten Platz 3 in ihrer Gruppe. Damit verpassten sie das Achtelfinale und eine Platzierung unter den Top 16.

In den Platzierungsspielen für die Ränge 17 bis 23 zeigte das Team, was in ihm steckt: Gegen Oberweikertshofen gelang ein souveräner Sieg (15:2 und 15:3). Mit diesem Erfolg im Rücken traten die Dießenerinnen hochmotiviert gegen das Dachau 3 an und gewannen erneut in zwei Sätzen. Damit qualifizierten sie sich für das Finale der „Trostrunde“ gegen Karlsfeld 1. Nach einem verlorenen ersten Satz bewiesen die Mädchen Teamgeist und Kampfeswillen, gewannen den zweiten Satz und sicherten sich im entscheidenden dritten Satz durch starke Teamarbeit den Sieg. Mit dieser Leistung erreichten sie den 17. Platz.

Trainer des MTV Dießen lobt seine Mannschaft

„Von Anfang an wussten wir, dass es für unsere U13 dieses Jahr nicht leicht werden würde, da viele sehr erfahrene Teams antreten. Trotzdem haben die Mädchen großartig gespielt und viel Engagement gezeigt. Es ist toll, dass sie am Ende für ihren Einsatz belohnt wurden. Ich freue mich auf die nächsten Spiele und bin gespannt, was noch alles möglich ist“, so Trainer Josef Fürholzer.

Am 24. November wird die U15-Mannschaft des MTV Dießen ihr erstes Turnier bestreiten. Die U13 tritt am 8. Dezember erneut an.