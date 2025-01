Heimspieltag voller Erfolg: Vier Siege für Dießens Volleyball-Mädchen

Der erste Heimspieltag der Volleyball-Sparte des MTV Dießen hätte kaum besser laufen können. Die U15-Mädchen lieferten sich nicht nur spannende Partien gegen Schondorf, Germering I sowie Eichenau I und II, sie gingen mit vier Siegen aus vier Spielen vom Platz. Damit sichert sich Dießen aktuell den zweiten Tabellenplatz.

Im Sportzentrum Utting begann der Wettkampftag für das Team aus Dießen mit einem souveränen Rückspiel gegen Eichenau II. Wie bereits im Hinspiel setzten sich die Dießenerinnen klar durch und gewannen in zwei Sätzen. Auch im zweiten Match, gegen die erste Mannschaft aus Eichenau, holten sich die Gastgeberinnen einen weiteren Sieg, erneut in zwei Sätzen.

Dießens Trainer sind sehr zufrieden

Der spannendste Moment folgte im dritten Spiel: Die Begegnung mit Tabellenführer Germering I wurde zum Krimi. Der erste Satz ging nach hartem Kampf knapp an Germering, doch die Dießener Mädchen zeigten Nervenstärke und entschieden den zweiten Satz ebenso knapp für sich. Im entscheidenden dritten Satz spielten sie hoch konzentriert und belohnten sich mit einem beeindruckenden Sieg. Im letzten Spiel des Tages gegen das Team aus Schondorf demonstrierten die Dießenerinnen erneut ihre Stärke und gewannen beide Sätze mit deutlicher Überlegenheit.

„Das Duell gegen einen so starken Gegner wie Germering I hat gezeigt, auf welchem Niveau unsere Mannschaft mittlerweile spielt“, lobt Trainer Josef Fürholzer. „Ich bin stolz auf die Leistung und den Kampfgeist, den die Mädchen gezeigt haben.“ Auch Co-Trainer Wolfgang Mayrhofer zeigte sich begeistert: „Der erste Heimspieltag war ein voller Erfolg. Unsere Spielerinnen haben nicht nur technisch überzeugt, sondern auch als Team hervorragend harmoniert. Das macht wirklich Lust auf mehr.“ Der letzte Spieltag der U15-Mädchen findet am 9. Februar in Germering statt. (AZ)