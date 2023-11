24 Schützenteams kämpfen um den Dorfmeistertitel in St. Georgen

Rekordbeteiligung bei der 32. St. Georgener Dorfmeisterschaft: Hans Lampl gewinnt die Scheibe der Vorjahressiegerin Angelika Mayr.

Seit 1991 wird jedes Jahr im November die Dorfmeisterschaft die 32. St. Georgener Dorfmeisterschaft im Luftgewehr-Schießen abgehalten. Heuer luden die "Burgschützen" zur 32. Ausgabe und mit 24 teilnehmenden Mannschaften gab es einen neuen Teilnehmer-Rekord.

Insgesamt 116 Schützen (34 Frauen, 82 Mäner) – darunter auch der Dießener Pfarrer Josef Kirchensteiner – gingen an den Start und kämpften an den sechs elektronischen Ständen im Vereinsheim der Burgschützen St. Georgen um den begehrten Titel "St. Georgener Dorfmeister". Die Ergebnisse wurden nach dem Modus des Deutschen Schützenbundes in einer kombinierten Ringe-/Teiler-Wertung elektronisch ermittelt, wonach das Team mit der niedrigsten Punktzahl Platz eins belegt. Es war allen Teilnehmern freigestellt, ob sie die 20 Wettkampfschüsse freihändig oder aufgelegt abgeben wollten.

Alle teilnehmenden Mannschaften erhielten aus den Händen von Schützenmeister Franz Oefele eine Urkunde und einen großzügigen Wurstpreis. Das beste Ergebnis mit 199 Punkten erzielte die Mannschaft Freiwillige Feuerwehr St. Georgen I (Hubert Schneider, Veronika Schmid, Andreas Lochbrunner, Josef Bayer, Tobias Lochbrunner). Auf Platz zwei kam die Jagdgenossenschaft St. Georgen mit 209 Punkten; Dritte wurde das Team Feuerwehr II mit 212 Punkten.

Gute Stimmung bei der Siegerehrung am Abend

Die weiteren Platzierungen: 4. Heimat- u. Trachtenverein Dießen/St. Georgen, 5. Kath Frauenbund, 6. Veteranenverein St. Georgen/ Wengen, 7. MTV Dießen, 8. Motorsport-Club Dießen, 9. Gemeinderat, 10. Veteranenverein Dießen, 11. CSU, 12. Schacky-Park, 13. Wengener Madln, 14. Alpenverein, 15. Spielmannszug, 16. Rotter Straße, 17. Feuerwehr-Jugend, 18. Heimat- u. Trachtenverein I, 19. Montags-Stammtisch, 20. Landfrauen, 21. Kath. Pfarramt, 22. Förderverein Trachtenverein, 23. Burschenschaft Wengen II, 24. Burschenschaft I. - Die beiden Mannschaften der Burschenschaft Wengen haben laut Pressemitteilung ihre Ergebnisse stehend freihändig geschossen, alle anderen Teilnehmer weitgehend aufgelegt.

In der Einzelwertung (Ringe/Blattl kombiniert) wurden von den einzelnen Schützen hervorragende Ergebnisse erzielt. Das Spitzenresultat lieferte hier Corinna Hart von der Mannschaft Motorsport-Club mit 11,0 Punkten (198 Ringe/9-Teiler), auf Platz zwei schaffte es Christl Bernhard 14,8 Punkten und Platz drei ging an Udo Schlüter mit 15 Punkten. Die von Vorjahressiegerin Angelika Mayr gestiftete Scheibe wurde von Hans Lampl gewonnen, dem dieses Kunststück bereits zum dritten Mal gelang. Mit einem 15,8-Teiler erzielte er das beste Blattl in dieser Wertung.

Lesen Sie dazu auch

Am Abend zur Siegerehrung war der Saal im St. Georgener Schützenheim voll besetzt und alle zeigten sich zufrieden mit der guten Organisation, dem reibungslosen Ablauf und der guten Stimmung, die bis spät in die Nacht hinein herrschte. Bestens versorgt aus der Küche, saß man bei Bier, Brotzeit und Kartenspiel anschließend noch in kameradschaftlicher Runde zusammen, freute sich über gute Ergebnisse oder sinnierte über so manchen Fehlschuss nach. (AZ)