Ammersee-Ruderer erfolgreich beim Roseninsel-Achter

Jedes Jahr im Herbst und für die meisten Ruderer als Saisonabschluss findet in Starnberg der Roseninsel-Achter statt. Der dort ansässige Münchner Ruder- und Segelverein (MRSV) veranstaltet das mittlerweile größte Achterrennen in Deutschland seit 1985. Auch dieses Jahr waren wieder rund 80 Achterbesatzungen aus Deutschland und Europa am Start, darunter zwei Boote der Ammersee-Ruderer. Die weiteste Anreise, die regelmäßig mit einem Sonderpreis honoriert wird, hatte dieses Mal ein Ruderer aus San Diego.

San-Diego-Wetter hätten sich alle Teilnehmenden sehr wahrscheinlich auch gewünscht. Allerdings waren die Bedingungen alles andere als kalifornisch: 10 Grad, heftige Schauer und vor allem ein ordentlicher Südwind mit entsprechend hohen Wellen machten die 12 Kilometer lange Strecke von Starnberg bis zur Roseninsel und zurück zu einer für alle Boote großen Herausforderung. Die Wellen waren dabei besonders für die Rennboote so hoch, dass ein Boot kenterte und ein weiteres komplett vollgelaufen gerade noch die Zielmarke erreichte.

Gute Platzierungen für die Ammersee-Ruderer

Auch zwei Boote der Ammersee-Ruderer waren bei der Traditionsveranstaltung am Start. Gleich zu Beginn der in vier Abteilungen mit je 20 Booten organisierten Regatta stürzten sich die 12- bis 14-jährigen Schülerinnen der Ammersee-Ruderer in die Fluten. Martha Kolofrath, Elisa Braun, Teresa Engelmann, Lara Munz, Malena Zeug, Anna von Wolffersdorff, Sviatoslava Hasiuk, Luisa Olzowoy und Steuerfrau Matilda Wohlmann fuhren in den widrigen Bedingungen auf der für die Jugendlichen auf 6 Kilometer verkürzten Strecke ein beherztes Rennen. Nach 28 Minuten platzierten sie sich hinter den Gig-Booten des Schleißheimer Ruderclub und des MRSV auf dem 3. Platz.

Martha Kolofrath, Elisa Braun, Teresa Engelmann, Lara Munz, Malena Zeug, Matilda Wohlmann, Anna von Wolffersdorff, Sviatoslava Hasiuk, Luisa Olzowoy (vorne) freuen sich über Platz drei in ihrer Klasse. Foto: Jürgen Schüppel

Ebenfalls mit dem Gig-Boot unterwegs waren die Masters-Ruderer vom Ammersee in der Altersklasse 55, die Ihren Vorjahressieg wiederholen konnten. Michael Feigl, Nicolas Kretschmann, Dr. Ernst Meier, Ingo Hartenberger, Gunter Zeug, Dr. Jürgen Schüppel, Dr. Daniel Gerlach, Bernd Hoy und Steuerfrau Malena Zeug benötigten für die die zwölf Kilometer in 51:28 Minuten und lagen dabei deutlich vor der Konkurrenz aus Limburg. „Wir wollten eigentlich unsere Zeit vom Vorjahr unterbieten und auch die 50 Minuten knacken, das war bei diesen Bedingungen aber leider nicht möglich“, resümierte Schlagmann und Jugendtrainer Michael Feigl. Ebenfalls am Start in Starnberg war der Olympiasieger aus Paris im Einer, Oliver Zeidler.

Mit seiner Renngemeinschaft von Ruderern aus Frankfurt, Heidelberg, Erlangen, Berlin, Marburg, Bonn und Krefeld (Zeit 43:26) musste er sich im Rennboot bei den Senioren A den am Starnberger See ansässigen Lokalmatadoren vom Münchener Ruderclub (42:20) geschlagen geben. Diese gewannen damit auch den „Bayerischen Löwen“ als schnellster Achter der Regatta, verpassten aber den jetzt seit 20 Jahren bestehenden Rekord des damaligen dänischen National-Achters (39:07). (AZ)