Beim Fünf Seen Filmfestival steht die Levante-Region im Mittelpunkt

Am Tag dem schrecklichen Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 war Festivalleiter Matthias Helwig beim Filmfestival in Haifa. Seine Entscheidung, die Levante mit Israel, Jordanien und dem Libanon zur Gastregion des Fünf Seen Filmfestivals (FSFF), das in diesem Jahr von Dienstag, 3. bis Donnerstag, 12. September, stattfindet, zu machen, hatte er allerdings schon vorher getroffen.

Acht Filme geben den Menschen vor Ort und den Filmschaffenden eine Stimme und laden zum Dialog ein. Außerdem findet am Sonntag, 8. September, um 11 Uhr eine Paneldiskussion über „Kulturschaffende in der Levante-Region“ im Kino Gauting statt. Im Anschluss läuft Dani Rosenbergs Spielfilm „The Vanishing Soldier“. Darin gerät ein 18-jähriger israelischer Soldat erstmals in einen Häuserkampf in Gaza und beschließt, dem Krieg sofort zu entfliehen. Festivalleiter Matthias Helwig: „Wegen des zunehmend grassierenden Antisemitismus hatte ich schon vor dem 7. Oktober 2023 beschlossen, Israel zum Gastland des 18. Fünf Seen Filmfestivals zu machen. Ich bin dann selbst in dieses faszinierendes vielschichtiges Land gereist und war am Tag des unvorstellbaren Massakers der Hamas beim Filmfestival in Haifa.“ Danach sei dieser gesetzte Schwerpunkt für ihn noch dringlicher geworden. Zugleich wolle er den mit seiner Entscheidung den Blick auf die gesamte Levante-Region weiten.

Festivalleiter Matthias Helwig gibt Kunstschaffenden aus fernen Regionen Gesicht und Stimme

„Mir ist bewusst, wie katastrophal und verfahren die Situation im Gaza-Krieg ist, und auch, dass Kulturveranstaltungen derzeit oft von außen für politische Ziele instrumentalisiert werden. Aber es ist mir wichtig, ein Zeichen zu setzen“, sagt Helwig weiter. Die für das FSFF ausgewählten acht Filme bieten seiner Meinung nach einen Blick in die Region jenseits aller Stereotype und Klischees, und in ihrem Zentrum stehen die Menschen, die in diesen Ländern leben. Diese rückten in der medialen Wahrnehmung viel zu oft aus dem Blick, ebenso die Künstler und Künstlerinnen der Region. Sie müssten sichtbar gemacht werden. „Darum geht es mir, und nicht um eine politische Agenda. Es wird Zeit, dass wir den KünstlerInnen und ChronistInnen aus der Krisenregion einfach mal zuhören, und das ganz unvoreingenommen.“



Zu sehen ist Tom Shovals bei der Berlinale gefeierter Film „Youth“ von 2013, in dem David Cunio eine Hauptrolle spielte: Der Schauspieler wurde am 7. Oktober 2023 von der Hamas als Geisel genommen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Außerdem laufen zwei weitere hervorragende ältere Produktionen: der mehrfach ausgezeichnete, hoffnungsvolle Film „Lemon Tree“ von Eran Riklis (2007) über die Solidarität zweier Frauen und Assi Dajans „Life According to Agfa“ (1992), eine Bestandsaufnahme des Landes Israel in den frühen Neunzigern, festgehalten während einer Nacht in einer Bar in Tel Aviv.

Zweiter Länderschwerpunkt beim Fünf Seen Filmfestival ist Taiwan

Aus dem aktuellen Filmschaffen der Region wird der Dokumentarfilm „Bye bye Tiberias“ gezeigt, in dem sich Lina Soualem auf die Spuren der Herkunft ihrer berühmten Mutter Hiam Abbass begibt; Myriam El Hajjs „Diaries from Lebanon“ (2024) über Beiruter AktivistInnen in den turbulenten letzten Jahren im Libanon; (Inshallah a boy“ (2023) über eine junge Jordanierin, die nach dem Tod ihres Mannes alles zu verlieren droht, es sei denn, sie bringt noch einen Jungen zur Welt; Zaya und Maurizio Benazzos „Where olive trees weep“, der die Widerstandsfähigkeit von Palästinensern im Westjordanland thematisiert; und schließlich mit „Tethys Sea“ eine Entdeckung vom Haifa Filmfestival, die in der Reihe „Short Plus“ für mittellange Filme läuft.



Der zweite Länder-Schwerpunkt hat beim Fünf Seen Filmfestival eine lange Tradition: Seit über zehn Jahren zeigt das Fünf Seen Filmfestival in jeder Ausgabe Filme aus Taiwan, die nicht nur das Filmland, sondern auch das Denken, die Gesellschaft und die Natur der asiatischen Insel näherbringen. Auch in diesem Jahr ist Taiwan Gastland. Am 5. September, um 18:30 Uhr, lädt der Generaldirektor der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland – Büro München, Dr. Ian-Tsing Dieu, zu einem Empfang in die Schlossberghalle Starnberg ein. Im Anschluss um 20 Uhr läuft „Who‘ll stop the rain“ von Regisseurin Su I-hsuan. Der Film erzählt eine mitreißende Liebesgeschichte im Jahr 1994, als in Taiwan das Kriegsrecht endet: Die Studierenden der Kunsthochschule protestieren gegen überkommene Strukturen und fordern Meinungsfreiheit, auch die Kunststudentin Chi-wei. Sie fühlt sich zu Ching hingezogen, deren Freund Kuang der Anführer des Studierendenstreiks ist. Und der zeigt wiederum Interesse an Chi-wei.

Auch drei weitere Festivalfilme repräsentieren das aktuelle Filmschaffen in Taiwan: „In search of a mixed identity“ von Huang Ming-cheng und Lien Chen-hui reflektiert die Konflikte, die aus der Besetzung Taiwans durch Japan (1895 bis 1945) und die Übergabe des Landes an China 1945 entstanden sind. In „Fish memories“ von Hung-i Chen begegnen sich zwei Männer unterschiedlicher Generationen, die Vater und Sohn sein könnten, Brüder, Freunde, Liebhaber oder Feinde: Es ist der Beginn einer Ménage-à-trois und der Auftakt zu wunderschönem, faszinierendem Kino. „Mongrel“ von Chiang Wei Liang und Yin You Qiao erzählt von einem thailändischen Migranten, der sich als emphatischer Betreuer um ältere Menschen und Menschen mit Behinderung kümmert, von seinem Boss aber auch mit weniger humanen Aufgaben betraut wird.

Hauptpartner des Fünf Seen Filmfestivals ist dieses Jahr erstmals die taiwanische Fluggesellschaft Eva Air.

Das 18. Fünf Seen Filmfestival findet in diesem Jahr von Dienstag, 3. bis Donnerstag, 12. September, statt. Ausführliche Informationen und Karten im Vorverkauf gibt es unter www.fsff.de. (AZ)