Schauspielerin Corinna Harfouch erhält Hannelore-Elsner-Preis

Die Schauspielerin Corinna Harfouch wird beim Fünf Seen Filmfestival 2024 mit dem Hannelore-Elsner-Preis ausgezeichnet. Sie nimmt den Preis am 9. September in der Schlossberghalle Starnberg entgegen. Corinna Harfouch ist die bisher sechste Schauspielerin, die mit der Auszeichnung gewürdigt wird. Sie folgt auf Barbara Auer, Nina Hoss, Birgit Minichmayr, Sandra Hüller und Paula Beer. Bei der Preisverleihung ist Harfouchs neuer Film „Die Ironie des Lebens“ zu sehen.



Außerdem würdigt das Festival die Schauspielerin mit einer Hommage. Corinna Harfouch präsentiert am 10. September in Starnberg und Gauting drei weitere ihrer Filme: „Die Schauspielerin“ von Siegfried Kühn (1988), „Was man von hier aus sehen kann“ von Aron Lehmann (2022) und „Sterben“ von Matthias Glasner (2024). Und im Rahmen der Veranstaltung „Literatur im Kino“ ist der Film „Alles in bester Ordnung“ von Natja Brunckhorst (2021) zu sehen, in dem Corinna Harfouch die Hauptrolle spielt.

Corinna Harfouch macht jeden Film zum Ereignis, sagt der Festivalleiter

Festivalleiter Matthias Helwig sagt über die Preisträgerin: „Corinna Harfouch ist eine Schauspielerin, die einen Film zum Ereignis macht, eine, für die wir ins Kino gehen. Sie kann alle und alles spielen, sie ist vielseitig und mutig in der Rollenwahl, und oft genug erkennen wir uns in ihren starken, lebensnahen und widersprüchlichen, manchmal abgründigen Figuren selbst wieder. Sie ist eine Charakterdarstellerin im besten Sinne. Man kann eigentlich immer nur staunen und zuschauen, wie sie ihre Rollen interpretiert und die dargestellten Figuren mit einer lange im Gedächtnis bleibenden Tiefe und Strahlkraft ausstattet.“ Die 1954 in Suhl geborene Schauspielerin studierte an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ und war danach unter anderem an der Volksbühne, am Berliner Ensemble und am Deutschen Theater engagiert. Für ihre Theaterarbeit wurde Corinna Harfouch mehrfach ausgezeichnet. Nach der Wende schaffte sie es auch im Westen schnell ganz nach oben. Ihre über 100 Kino- und Fernsehfilme umfassende Filmografie zeichnet sich durch eine große Bandbreite und komplexe Charakterrollen aus. (AZ)