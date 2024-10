Ammersee-Schifffahrt geht an Kirchweih in die Verlängerung

Die Ammersee-Schifffahrt verlängert die Saison: Auch wenn eigentlich schon am vergangenen Wochenende Schluss war, ist wegen der guten Wetteraussichten am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Oktober, noch einmal Betrieb auf dem Ammersee. Ab 10.15 Uhr verkehrt an beiden Tagen ein Schiff von Stegen über Utting nach Herrsching, geht von dort dreimal auf die südliche Rundfahrt mit Halt in Dießen und fährt dann um 17 Uhr von Herrsching zurück nach Stegen. Die Details zum Fahrplan am Kirchweihwochenende finden sich auf der Homepage der Seenschifffahrt. (AZ)

