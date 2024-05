Humorfestival in Stegen: Je mehr Witz, desto weniger Ärger

Das Bernrieder Humorfestival hat jetzt auch einen Ableger am Ammersee. Am Strand und im Groundlift-Studio kann in diesem Sommer gelacht und geschmunzelt werden.

Es gibt einfachere Aufgaben für einen Bürgermeister, als ein Grußwort für ein Humorfestival zu sprechen. Das war dem Inninger Bürgermeister Walter Bleimaier anzumerken, als er dazu am Samstagabend auf dem Freizeitgelände in Stegen anhob. Drei ordentliche Lacher konnte er dem Publikum aber entlocken, auch weil ihm Landratsstellvertreter Georg Scheitz eine schöne Vorlage geliefert hatte. "Der war schon um 15 Uhr da", erwähnte Bleimaier bei seiner Begrüßung auch den nicht (mehr) anwesenden Landkreis-Vertreter, "bei mir war auch im Kalender 15 Uhr gestanden, aber ich habe ja gewusst, dass es erst um 18 Uhr ist." Ziemlich gewitzt, der Inninger Bürgermeister.

Das mit dem Humor, das wurde in dieser Situation klar, ist eine ganz vielschichtige, schwer zu fassende, oft flüchtige Sache. Aber sie ist sehr wertvoll für das Zusammenleben, wie der Vorsitzende des Forums Humor und komische Kunst, der frühere Leiter des Münchner Literaturhauses, Reinhard Wittmann, mit Verweis auf Gerhard Polt erwähnte: Der Humor werde viel zu wenig wertgeschätzt, wo er doch ein gutes Mittel sei für "weniger Ärger und weniger Radikalisierung". Vielleicht ist auch das ein Grund, warum das Humorfestival über das EU-Leaderprogramm eine Zuwendung von 2500 Euro erhalten hat.

Der Badestrand in Stegen bietet viele humoristische Ansätze

Gerhard Polt ist auch das Verbindungsglied zwischen dem Forum Humor und Stegen. Er ist, so wurde erzählt, mit der Familie Betz befreundet, und so lag es nahe, das Humorfestival, das bislang in Bernried stattfand, auf Stegen auszudehnen. Dort betreibt Daniel Betz in der Alten Brauerei das Ton- und Filmstudio Groundlift, das regelmäßig auch zur Veranstaltungsbühne wird.

29 Tafeln nehmen in diesem Sommer während des Humorfestivals in Stegen das Geschehen an den Badestränden auf die Schippe. Foto: Gerald Modlinger

Der zweite Schauplatz des Humorfestivals ist der Badestrand in Stegen. Zu den dortigen Schildern, die beispielsweise auf das Verbot von Hunden hinweisen, sind zu diesem Zweck weitere 29 Tafeln aufgestellt worden. Dieser Humorparcours zeigt Zeichnungen, die unter der Überschrift den Dreiklang "Sommer, Sonne, Sonnenbrand" aufspießen. Da wird mal die schon oft karikierte unvermeidbare Nähe mit den anderen Erholungssuchenden und Sonnenhungrigen überspitzt dargestellt, aber auch neuere gesellschaftliche Entwicklungen. "Renate hatte leider ihr Buch zu Hause vergessen, aber zum Glück gab es auf den anderen Badegästen genug zu lesen": Das steht etwa unter einer Zeichnung, auf der Strandbesucher Tattoo-Weisheiten wie "Was Dich nicht umbringt, macht Dich stark" oder "Follow your Dreams" herumtragen. Die ganze Saison über, bis 3. November, kann man sich beim Flanieren auf der Uferpromenade die Cartoons noch anschauen.

Zeichnen und Zitherspiel bilden ein ungewöhnliches Format beim Humorfestival

Ansonsten spielt sich das Humorfestival im Groundlift-Studio ab. Ein Abend mit dem Zeichner Peter Gaymann und dem Zither spielenden Josef Brustmann bildete den Auftakt. Man war gespannt, wie man Zeichnen und Musikkabarett in ein Format bringen würde. Es wurde ein kurzweiliger früher Abend mit Elementen einer Talkshow, heiteren Zitherstückln und am Ende noch ziemlich zugespitzten Gstanzln, nur einer der typisch bayerischen Formen des Humors, die Brustmann beherrscht.

Mit einem Abend mit Live-Zeichnen und Zitherspiel mit Peter Gaymann (links) und Josef Brustmann begann das Humorfestival in Stegen. Foto: Gerald Modlinger

Mehrfach verfolgte das Publikum gebannt, wie ein Cartoon von Peter Gaymann Strich für Strich und am Ende mit einer witzigen textlichen Pointe entsteht. Bekannt wurde der Zeichner in den 70er-Jahren mit seinen Hühner-Cartoons. Wobei Gaymann zuerst ein Brathuhn aufs Papier brachte, bevor er dazu eine schluchzende Henne zeichnete und textete "Alfons, sag doch was". Inzwischen steht Gaymann gut in den 70ern und traut sich auch, Demenz und Rollatorfahren zeichnerisch auf die Schippe zu nehmen.

Im Oktober kommt auch Gerhard Polt zum Humorfestival

Der nächste Teil des Humorfestivals ist am 27. Juni ein Humor-Poetry Slam, den der bekannte Poetry-Slam-Essayist Ko Bylanzky moderiert. Auf dem Programm stehen auch Lesungen heiterer Texte von Gisela Schneeberger (13. Juni), Jan Weiler (10. Oktober) und Gerhard Polt (17. Oktober). Am 6. Juni lachen Kinder zusammen mit Georg Cadeggianini und zeichnen und malen zusammen mit Susanne Straßer.