Jürgen Kaul, DJ Rupen und viele mehr kommen zum Jahresendspurt ins Groundlift Stegen

Auf noch viele Highlights können sich die Fans der kultigen Groundlift Studios in der Alten Brauerei Stegen freuen. Auf dem Programm stehen Konzerte und Kabarett. Tanzwütige erwartetn noch zahlreiche Party-Termine zu unterschiedlichen Musikrichtungen. Ein Hörgenuss der Spitzenklasse sind sicher die Immersiven Audio-Konzerte mit dem Ulmer Klangkünstler Martin Kälberer.

Am 8. November sind die Bananafishbones aus Bad Tölz auf ihrer „Easy Days Tour 2024“ auch am Ammersee zu erleben. Mehr als unglaubliche 20 Jahre ist es her, dass die Bananafishbones sich mit inzwischen zu Klassikern avancierten Songs wie „Come to Sin“ und „Easy Day“ in die erste Liga der nationalen Indie-Rock-Szene spielten. Seither gilt das Trio als eine „der besten Livebands Deutschlands“ (SZ)

Chris Hopkins stimmt im Groundlift in Stegen auf Weihnachten ein

Am 9. November heißt es wieder Tanz mit DJ Rupen. Dann legt der World Music Guru Rupidoo einmal mehr seine wilden Sets auf: Von Global Beats, Afro, Cumbia, bis New Tropical und Oriental Beats ist alles dabei, was tanzbar ist. Besonders aufregend diesmal: Begleitet wird DJ Rupen von Manuel Da Coll, Aka Cpt. Yossarian Drummer von LaBrassBanda. Beide Künstler sind bekannt für ihre improvisatorischen Fähigkeiten und ihre Begeisterung, Musik aus dem Moment heraus zu erschaffen.

Moderator Jürgen Kaul legt am 16. November zu „Kaulis Ü40 Disco“ im Groundlift auf. Dann heißt es „Tanzt zu den besten Disco-, Rock- und Party-Klassikern!“ Bereits im Frühjahr war Kaulis Party im Groundlift das angesagte Party-Ereignis in der Region. Ein Benefizkonzert veranstaltet der Rotary Club Ammersee Römerstraße am 17. November mit Mark’n‘Simon, Schwaigers Hammond Club und Mag`n Boys auf der Bühne.

Nach den vielen ausverkauften Konzerten in den vergangenen zwei Jahren ist der Ulmer Klangkünstler Martin Kälberer noch einmal im November im Groundlift zu hören. Auch diesmal sind alle drei Konzertabende ausverkauft.

Im Dezember geht es weiter mit einem Tom Hauser-Abend. Der Singer-Songwriter zeigt dann, wie deutschsprachiger Roadtrip-Pop klingt. Seine Musik beschreibt eine Reise vom Indie-Pop bis hin zur loopgetragenen Minimal Electro Musik. Jetzt ist Hauser mit seinem bald erscheinenden Album „Ab Richtung Mond“ auf Tour.

Kurz vor Weihnachten stimmt Chris Hopkins mit seiner Jazzband am 19. Dezember wieder mit Swinging Christmas auf das bevorstehende Fest ein. Zwischen den Jahren können sich Django 3000-Fans erneut auf ein Konzert mit den Chiemgauer Desperados am 28. Dezember freuen.

Und am 31. Dezember steigt im Groundlift die schon fast legendäre große Silvesterparty auf zwei Areas und mit einem Klavierkabarett von Klaus Kohler im Vorspann von Happy 2025. Nähere Informationen zum Programm und Tickets gibt es unter www.groundlift.de/events oder an der Abendkasse. (AZ)