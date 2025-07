Stiftung engagiert sich für die Musik an der Carl-Orff-Schule in Dießen

Zum Auftakt eine Tanzperformance nach Pina Bausch: Damit haben die Gestalter des Festkonzertes an der Carl-Orff-Schule (COS) in Dießen „Musik für Schüler“ gleich zu Beginn einen starken Akzent gesetzt für ein buntes Programm über zwei Stunden, in dem sich immer wieder die Genres vermischt haben. Die Auftritte der Musikschüler, Orchester und Chöre wechselten sich ab mit poetischem Bewegungsspiel, musikalisch untermalten Theaterstück und einer berührenden Choreografie des Maskentheaters. Das Thema dazu war „Aufstehn, aufeinander zugehn“.

Als Projektkoordinatorin und Musiklehrerin zeichnete Studienrätin Barbara Kling für das Programm verantwortlich. In ihrer Moderation wurde sie von den zwei Viertklässlerinnen Felicitas und Anna auf charmante Weise unterstützt.

Die Carl-Orff-Schule hat in diesem Schuljahr viele Auszeichnungen eingesammelt

In seiner Begrüßung wies Schulleiter Michael Kramer auf die vielen Erfolge und Auszeichnungen hin, auf welche die Carl-Orff-Schule im zu Ende gehenden Schuljahr zurückblicken kann. Ob es die Auszeichnung als Umweltschule, die Erasmus-Teilnahme oder der begehrte Gorilla Sport Award waren – die COS war immer vorn dabei.

Dazu zählt in besonderem Maße das zweite Jahr der Kooperation mit der 1995 von Erich Fischer gegründeten Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation. Fischer war 26 Jahre lang Eigentümer und Geschäftsführer eines europaweit tätigen Vertriebsunternehmens der Halbleiterbranche mit 300 Mitarbeitern. Darüber haben 36 Kinder Zugang zu musikalischer Ausbildung erhalten, die ihnen ihre Familien nicht hätten ermöglichen können. Begleitend für alle musizierenden Kinder sind Orchesterfahrten, Chorcamps und Workshops durchgeführt worden, sodass das aktive Musizieren einen motivierenden Einfluss auf die ganze Schulfamilie ausübt.

Als Musiker der Stiftung bereicherten Teresa Boning (Sopran), Klaudia Ligas (Oboe) und Burak Çebi (Fachreferent Klavier) mit ihren Beiträgen das Programm, dessen Vielfalt sich von Mozart, Piazzolla, Puccini und Schubert bis zu Matthias Claudius und Bert Reisfeld mit seinem kleinen grünen Kaktus erstreckte.

Musizieren macht glücklich und entspannt

Beeindruckt von dem, was beim Sommerkonzert geboten wurde, zeigte sich unter anderem René Schnitzlein, der Vorsitzende des Elternbeirats an der COS. Er freute sich insbesondere über das große Gemeinschaftsgefühl, das die Musik in der Dießener Schule vermittle. Auch die beiden Schülerinnen Isabella Salamone und Chloe Oh waren sich einig: „Klassische Musik entspannt, Musizieren verbindet und macht glücklich.“

Vor dem gemeinsamen Abschluss dieses Festes der Fröhlichkeit und Musik mit dem Song „Riesengross“ stellte noch die Band LeBaCos ihre rhythmische Harmonie unter Beweis. Auch wenn der Name eine bayerische Fleischspezialität assoziiert, steht er doch als schwungvolle Abkürzung für Lehrerinnen- und Lehrer-Band der Carl-Orff-Schule.