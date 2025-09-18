Erfolgreiche Abwehrschlacht und Punktesegen für den SV Raisting

Fortuna hatte der SV Raisting in dieser Saison bisher nur selten auf seiner Seite. In den letzten Tagen meinte es die Glücksgöttin aber sehr gut mit dem SVR, der einmal spielte, aber gleich sechs Punkte verbuchte. Möglich machte dies der erste Saisonsieg, ein 1:0 zu Hause gegen den MTV München, und drei Zähler am grünen Tisch.

Der Fußballverband wandelte die Niederlage der Raistinger beim FC Penzberg in einen 2:0-Sieg um, weil der FCP einen unerlaubten Spieler einsetzte. „Wir hatten jetzt mal Glück, nachdem zuvor vieles gegen uns gelaufen ist“, freute sich SVR-Coach Hannes Franz über den Punktesegen, der sein Team aus den Tabellenniederungen auf Platz elf nach oben beförderte. Ganz sicher sollten sich die Raistinger wegen der Penzberg-Punkte aber nicht sein. Der Landkreisrivale hat gegen das Urteil Einspruch eingelegt und hofft auf Rücknahme der Entscheidung.

Gegen die offensivstarken Münchner, die bisher mehr als doppelt so viele Tore wie die Raistinger erzielten, war Raistings Torhüter Urban Schaidhauf der Erfolgsgarant. „Urban hatte einen sensationellen Tag“, lobte Franz die Leistung seines Routiniers zwischen den Pfosten, der zahlreiche Hochkaräter der Gäste entschärfte. Gleichzeitig hob der SVR-Coach aber auch den Einsatz des gesamten Teams hervor.

„Die Jungs haben unfassbar leidenschaftlich verteidigt“, erklärte Franz. Trotz der Dauerbeschäftigung in der Abwehr, für die vor allem der ehemalige Drittliga-Profi beim MTV, Alex Kaltner, sorgte, konnten sich die Raistinger in der ersten Hälfte immer wieder befreien. Viktor Neveling und Severin Kölbl kamen auch zu guten Torchancen. Bei einem Standard gingen die Hausherren sogar in Führung. Hermann Sigls Kopfball nach einer Ecke fälschte ein Münchner zum 1:0 (15.) in die eigenen Maschen ab. Der MTV zeigte sich vom Rückstand jedoch unbeeindruckt.

In der Folge erhöhten die Gäste den Druck. Die Raistinger wussten sich oft nur mit Fouls zu behelfen. Die daraus resultierenden Freistöße sorgten für brenzlige Situationen vor dem SVR-Gehäuse, wobei die Münchner aber auch aus dem Spiel heraus zu Chancen kamen. Letztlich brachten die Gastgeber die knappe Führung aber in die Pause. Aus der Kabine kam der MTV weiterhin druckvoll auf den Platz zurück. „Sie haben nochmal einen Gang hochgeschaltet“, erkannte Franz angesichts des zunehmenden Drucks. Sein Team verzeichnete kaum noch Entlastungsangriffe.

Die Partie ging in der zweiten Hälfte fast nur noch in Richtung Raistinger Tor. Die Hausherren verteidigten aber mit Mann und Maus ihren knappen Vorsprung. Die SVR-Abwehrschlacht nahm schließlich nach einer neunminütigen Nachspielzeit ein glückliches Ende. „Die drei Punkte nehmen wir in unserer Lage gerne mit“, zeigte sich Franz nach dem hart erkämpften ersten Saisonsieg erleichtert.

Das gewonnene Selbstvertrauen wollen die Raistinger in das Gastspiel am Samstag, 20. September, ab 14 Uhr beim SV Pullach mitnehmen. Auf den Landesligaabsteiger traf der SVR zuletzt vor über zehn Jahren als beide Teams noch in der Bayernliga spielten. Beide Duelle gewannen damals die Pullacher. Während die erste Garnitur den ersten Sieg feierte, ging die zweite SVR-Mannschaft erstmals leer aus. Die Truppe von Trainer Roland Perchtold verlor das Heimspiel gegen die SG Starnberg/Söcking mit 1:4. Trotzdem blieb die SVR-Reserve, die am heutigen Freitagabend, 19. September, ab 19.30 Uhr beim ESV Penzberg gefordert ist, Tabellenführer der Kreisklasse 3.